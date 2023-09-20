Президент Кении передал через Токаева предложение казахстанским инвесторам

Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Кении Уильямом Руто. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства.

Состоялась встреча главы государства с президентом Кении Уильямом Руто.

В ходе встречи были обсуждены вопросы расширения торгово-экономических отношений с Кенией.

Глава государства подчеркнул, что Кения представляет особый интерес для развития сотрудничества как одна из преуспевающих стран на африканском континенте.

"Я слежу за развитием вашей страны, экономической и внешней политикой, а также готов приложить совместные усилия для вывода казахско-кенийского сотрудничества на новый уровень", – отметил президент.

В свою очередь Уильям Руто пригласил казахстанские компании активно инвестировать в экономику Кении, в том числе рассмотреть возможность расширения порта Мумбаса путем строительства зернового терминала.

Переговоры президентов. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Токаев проинформировал собеседника о намерении направить торговую миссию в Кению для изучения потенциальных возможностей укрепления сотрудничества.

Глава государства также отметил важность взаимодействия с африканскими государствами как на двустороннем уровне, так и в рамках многосторонних объединений, прежде всего в рамках ООН.

Глава государства пригласил Уильяма Руто совершить визит в Казахстан в следующем году и принять участие в предстоящем Международном форуме Астана.

Напомним, что Касым-Жомарт Токаев в рамках рабочего визита в США успел провести переговоры с лидерами Португалии, Монголии, Черногории, Румынии, Словении и Эстонии, Венгрии, генсекретарем ООН Антониу Гутерришем и представителями крупных мировых компаний.

Кроме того, глава государства принял участие в саммите глав государств Центральной Азии и США, в саммите ООН по Целям в области устойчивого развития, а также выступил на общих дебатах в рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Добавим, что в Нью-Йорк президент Казахстана прибыл еще 17 сентября.