Токаев поддержал решение Mastercard выбрать Алматы в качестве регионального хаба в СНГ и ЕС

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня принял исполнительного вице-президента Mastercard Николу Виллу, передает официальный Telegram-канал Акорды.

Как сообщает Акорда, в ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества в сферах развития финансового сектора, IT-отрасли и улучшения цифровой компетенции малого и среднего бизнеса.

Также президент поддержал решение Mastercard выбрать Алматы в качестве регионального хаба в СНГ, Центральной и Восточной Европе для развития консалтингового направления. Здесь один из мировых лидеров в области инновационных платежных технологий планирует развивать бизнес и человеческий капитал в банковской сфере для всего центральноазиатского региона.

Кроме того, Никола Вилла сообщил о планах компании продвигать казахстанские GovTech-решения за рубежом, особенно на развивающихся и формирующихся рынках. По словам представителя Mastercard, опытом Казахстана в сфере цифровизации, развития электронного правительства и безналичной экономики активно интересуются другие страны, где компания ведет свою деятельность.

"Президент также был проинформирован о том, что Фонд инклюзивного роста Mastercard запускает в Казахстане программу Strive для цифровизации бизнеса и оказания помощи по улучшению компетенции более чем 300 тысячам малых и средних предприятий.

Совместно с Национальным банком Казахстана ведется работа по предоставлению экспертной и технологической поддержки в рамках реализации проектов "Цифровой тенге", "Система мгновенных платежей" и Open Banking", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти и другие инициативы были отражены в Рамочном соглашении Digital Country Partnership (DCP), подписанным между министерством цифрового развития и аэрокосмической промышленности Казахстана и компанией Mastercard в ходе рабочего визита президента в Нью-Йорк.

Mastercard – ведущая глобальная технологическая компания, объединяющая в единой платежной системе свыше 2,3 млрд держателей счетов в 210 странах мира. Компания обладает рыночной капитализацией свыше 390 млрд долларов и входит в топ-10 самых ценных брендов в мире.

Напомним, вчера, 17 сентября, Токаев прибыл в Нью-Йорк с рабочим визитом. Сообщалось, что в ходе визита глава государства выступит с речью на общих дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, а также примет участие в саммите "Центральная Азия – США".

Кроме того, запланированы встречи президента Казахстана с лидерами ряда государств, главами международных организаций и руководителями транснациональных компаний.

Позже стало известно, что Касым-Жомарт Токаев принял президента главного исполнительного директора компании Wabtec Рафаэля Сантану. На встрече были обсуждены перспективы сотрудничества с компанией Wabtec в рамках реконструкции железнодорожной отрасли Казахстана.

Также президент Казахстана в США встретился с главным исполнительным директором Citigroup Джейн Фрейзер. В ходе встречи были рассмотрены перспективы расширения деятельности американского финансового холдинга в нашей стране.