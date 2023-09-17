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Токаев прибыл в Нью-Йорк с рабочим визитом

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Касым-Жомарт Токаев в аэропорту Самарканда
Касым-Жомарт Токаев в Самарканде. Архивное фото: t.me/bort_01

Начался рабочий визит Касым-Жомарта Токаева в Нью-Йорк. Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана в своем официальном Telegram-канале.

"В ходе визита глава государства выступит с речью на общих дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, а также примет участие в саммите "Центральная Азия – США".

Кроме того, запланированы встречи президента Казахстана с лидерами ряда государств, главами международных организаций и руководителями транснациональных компаний", – сообщили в Акорде.

Саммит в США

На днях советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан объявил, что Джо Байден планирует принять участие в саммите пяти стран – Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

"Это будет первый в истории президентский саммит C5+1. Фактически C5+1 начала свою работу в 2015 году. За прошедшие годы она укрепилась. И вот теперь мы впервые увидим, как она пройдет на уровне лидеров", – сказал Салливан.

Как рассказал советник президента США, главы государств на саммите С5+1 обсудят ряд актуальных вопросов.

"На этом инаугурационном президентском саммите лидеры смогут обсудить целый ряд вопросов, начиная с региональной безопасности, торговли и коммуникаций, изменения климата и продолжая реформами по улучшению управления и верховенства закона", – отметил Салливан.

В администрации президента Кыргызстана ранее уточнили, что саммит C5+1 состоится 19 сентября, передает АКИpress.

Заведующий отделом внешней политики Администрации президента КР Муратбек Азымбакиев рассказал, что Садыр Жапаров 17-21 сентября совершит рабочий визит в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Недели высокого уровня 78-й сессии Генассамблеи ООН.

При этом 19 сентября состоятся два мероприятия – первый день общих дебатов Генассамблеи ООН и встреча глав ЦА с Байденом.

С5+1, как указывается на официальном сайте посольства США в Казахстане, – региональная дипломатическая платформа для правительств США, а также Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Платформа укрепляет координацию между США и Центральной Азией для продвижения независимой, процветающей и безопасной ЦА, которая решает общие проблемы в партнерстве с США.

Предыдущий визит Токаева в США

Последний раз президент Казахстана посещал Нью-Йорк ровно год назад, когда в Нью-Йорке проходила 77-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН.

В ходе той поездки Токаев встретился с главами глобальных финансовых институтов, а также с казахстанцами, работающими в ведущих IT-компаниях мира, принял участие в работе казахско-американского инвестиционного круглого стола и обсудил казахстанско-американское сотрудничество с топ-менеджерами крупных компаний.

Позже он выступил на открытии Общих дебатов 77-й сессии Генассамблеи ООН, где акцентировал внимание на геополитических конфликтах, происходящих в мире.

Также сообщалось, что Токаев провел переговоры с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и пригласил ее в Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2036918-tokaev-pribyl-v-nyu-york-s-rabochim-vizitom/

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