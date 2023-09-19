"Между нашими странами нет никаких проблем": Токаев встретился с главами двух стран Евросоюза
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Касым-Жомарт Токаев на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН провел встречи с президентами Словении и Эстонии, сообщает официальный сайт Акорды.
Так, глава Казахстана встретился с президентом Словении Наташей Пирц-Мусар.
Глава государства подчеркнул, что Словения выступает важным партнером Казахстана в Европейском Союзе. По его словам, наши страны сохраняют положительную динамику взаимодействия.
Касым-Жомарт Токаев пригласил Наташу Пирц-Мусар принять участие в Астанинском международном форуме в следующем году.
"Я хотел бы официально пригласить Вас посетить Казахстан. В середине июня следующего года мы проведем Международный форум Астана, на площадке которого будут обсуждаться вопросы политики и экономики. В этом году в июне форум прошел с большим успехом. Я надеюсь, Вы будете одним из основных спикеров в будущем наряду с другими главами государств, премьер-министрами, а также руководителями многих транснациональных компаний", – сказал Касым-Жомарт Токаев.
В свою очередь президент Словении подтвердила свою готовность к развитию сотрудничества с Казахстаном.
"Всегда есть возможности для улучшения сотрудничества. Между нашими странами нет никаких проблем. Буду рада приветствовать Вас в ходе визита в мою страну", – отметила Наташа Пирц-Мусар.
Президенты обсудили перспективы развития казахско-словенского сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической и гуманитарной сферах. Собеседники подчеркнули позитивный опыт взаимодействия двух стран в сферах фармацевтики, логистики и IT индустрии.
Состоялся обмен мнениями по вопросам международного характера, в частности рассмотрены дальнейшие меры по обеспечению стабильности и безопасности в мире, совершенствованию структуры ООН. В ходе беседы также отмечена возрастающая роль Центральной Азии и Казахстана.
Президенты договорились тесно взаимодействовать в международных структурах.
Серию двусторонних встреч Касым-Жомарта Токаева на полях 78-й Генеральной Ассамблеи ООН продолжили переговоры с президентом Эстонии Аларом Карисом.
В ходе встречи были обсуждены перспективы укрепления сотрудничества между двумя государствами в различных сферах.
Глава нашего государства проинформировал собеседника о масштабных социально-экономических преобразованиях в Казахстане, в том числе направленных на привлечение и защиту иностранных инвестиций.
Стороны подтвердили взаимное стремление к дальнейшему углублению сотрудничества в сферах, представляющих общий интерес, и обменялись приглашениями совершить взаимные визиты.
Президенты также рассмотрели актуальные вопросы международной повестки дня и многостороннее взаимодействие по линии ООН, ЕС и ОБСЕ.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2037118-mezhdu-nashimi-stranami-net-nikakih-problem-tokaev-vstretilsya-s-glavami-dvuh-stran-evrosoyuza/