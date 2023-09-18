Токаев встретился с исполнительным директором Citigroup в США

Президент Касым-Жомарт Токаев в Соединенных штатах Америки встретился с главным исполнительным директором Citigroup Джейн Фрейзер, сообщает официальный сайт Акорды.

В ходе встречи были рассмотрены перспективы расширения деятельности американского финансового холдинга в нашей стране.

Citibank Kazakhstan, являющийся единственным американским банком, представленным в Казахстане, выступает одним из ведущих партнеров для международных инвесторов, государственного сектора и крупнейших предприятий.

Глава государства отметил, что в рамках недавнего Послания народу Казахстана перед правительством была поставлена задача привлечь в страну три надежных зарубежных банка для повышения конкуренции в данной сфере.

В этом ключе Касым-Жомарт Токаев положительно оценил важную роль Citigroup в обеспечении связи МФЦА с глобальными инвесторами и содействии цифровой трансформации финансового сектора.

Глава государства поприветствовал планы Citigroup по финансированию ряда важных проектов, направленных на развитие транспортно-логистического потенциала Казахстана.

Собеседники также обсудили макроэкономические прогнозы и основные тренды мирового финансового рынка.

В рамках встречи между АО «НК «Қазақстан Темір Жолы» и Citibank состоялось подписание Соглашения об основных условиях организации финансирования для приобретения локомотивов Wabtec.