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Токаев пригласил президента Финляндии на форум в Астане

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Касым-Жомарт Токаев и Саули Ниинисте
Касым-Жомарт Токаев и Саули Ниинисте. Фото: akorda.kz

На полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Финляндии Саули Ниинисте, сообщает сайт Акорды.

В ходе переговоров Касым-Жомарт Токаев отметил, что Финляндия является крупнейшим торговым партнером Казахстана и занимает лидирующие позиции по объему инвестиций среди стран Северной Европы. Подчеркнуто наличие огромного потенциала для дальнейшего укрепления политического, торгово-экономического и научно-технического взаимодействия.

В свою очередь Саули Ниинисте заявил, что Казахстан является весьма важным партнером Финляндии и выразил готовность к продолжению взаимовыгодного сотрудничества по всему спектру двусторонней повестки дня.

Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной политики, в том числе в контексте реформирования ООН.

Глава нашего государства пригласил президента Финляндии принять участие в следующем Международном форуме Астана в качестве одного из основных спикеров мероприятия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2037116-tokaev-priglasil-prezidenta-finlyandii-na-forum-v-astane/

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