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Токаев встретился с президентом Венгрии и заявил о переименовании одной из улиц Астаны

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Касым-Жомарт Токаев и Каталин Новак
Касым-Жомарт Токаев и Каталин Новак. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на полях 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН встретился с президентом Венгрии Каталин Новак, сообщает официальный Telegram-канал Акорды.

Программу двусторонних переговоров Касым-Жомарта Токаева на полях 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН открыла встреча с президентом Венгрии Каталин Новак

Лидер Казахстана отметил, что между братскими народами установилось стратегическое партнерство, основанное на прочных исторических и культурных связях.

Глава нашего государства высоко оценил активную позицию и огромный вклад Венгрии в укрепление тюркского сотрудничества.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в ноябре этого года Казахстан проведет 10-й юбилейный саммит Организации тюркских государств и ожидает участия в мероприятии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

"Я хотел бы отметить, что мы поддерживаем тесное сотрудничество с Венгрией. У нас очень надежные традиционные связи и отношения. Мы ценим то, чего достигли сейчас в нашем двустороннем сотрудничестве. Пользуясь случаем, я хотел бы пригласить Вас посетить Казахстан. Мы также ожидаем встречи с Вашим премьер-министром г-ном Орбаном, который приедет на саммит тюркоязычных стран", – сказал президент Казахстана.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Глава государства сообщил, что в целях укрепления связей между странами одну из улиц Астаны назовут в честь национального поэта Венгрии Шандора Петефи.

Президенты отметили важность принятия совместных мер для увеличения взаимного товарооборота между странами, а также для активизации двусторонних механизмов сотрудничества.

Стороны обменялись мнениями по вопросам международного характера, в том числе по совершенствованию работы многосторонних институтов для обеспечения глобальной стабильности и устойчивого развития.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2037101-tokaev-vstretilsya-s-prezidentom-vengrii-i-zayavil-o-pereimenovanii-odnoy-iz-ulits-astany/

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