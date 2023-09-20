Юн Сок Ель заявил об особом интересе южнокорейских компаний в Казахстане
Опубликовано:
Президент Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Республики Корея Юн Сок Елем, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства.
Глава государства провел переговоры с президентом Республики Корея Юн Сок Елем.
Темой обсуждения стали перспективы дальнейшего развития казахско-корейского стратегического партнерства.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что между Казахстаном и Южной Кореей сложились дружественные отношения, в которых особое значение имеет динамичное развитие экономических связей.
Президент Казахстана подчеркнул, что двусторонний товарооборот демонстрирует устойчивый рост, превысив в прошлом году 6 млрд долларов. В то же время общий объем инвестиций корейских компаний в экономику Казахстана превысил 8 миллиардов долларов, обеспечив себе твердую позицию среди топ-10 крупных инвесторов нашей страны.
Как отметил глава государства, сегодня в нашей стране работают более 700 корейских компаний и совместных предприятий. В качестве примера можно привести активное присутствие на рынке Казахстана таких компании, как KIA, Hyundai, Samsung, LG и другие.
В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев обозначил перспективные направления экономического сотрудничества в области добычи редкоземельных металлов, развития атомной энергетики.
Президент Кореи Юн Сок Ель отметил, что его страна заинтересована в дальнейшем углублении взаимовыгодного сотрудничества с Казахстаном.
По его словам, корейские компании выражают особый интерес к расширению существующих и реализации новых проектов в машиностроении, горнодобывающей отрасли и атомной энергетике.
Напомним, что Касым-Жомарт Токаев в рамках рабочего визита в США успел провести переговоры с лидерами Кении, Португалии, Монголии, Черногории, Румынии, Словении и Эстонии, Венгрии, генсекретарем ООН Антониу Гутерришем и представителями крупных мировых компаний.
Кроме того, глава государства принял участие в саммите глав государств Центральной Азии и США, в саммите ООН по Целям в области устойчивого развития, а также выступил на общих дебатах в рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Добавим, что в Нью-Йорк президент Казахстана прибыл еще 17 сентября.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2037316-yun-sok-el-zayavil-ob-osobom-interese-yuzhnokoreyskih-kompaniy-v-kazahstane/