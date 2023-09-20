Юн Сок Ель заявил об особом интересе южнокорейских компаний в Казахстане

Президент Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Республики Корея Юн Сок Елем, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства.

Глава государства провел переговоры с президентом Республики Корея Юн Сок Елем.

Темой обсуждения стали перспективы дальнейшего развития казахско-корейского стратегического партнерства.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что между Казахстаном и Южной Кореей сложились дружественные отношения, в которых особое значение имеет динамичное развитие экономических связей.

Президент Казахстана подчеркнул, что двусторонний товарооборот демонстрирует устойчивый рост, превысив в прошлом году 6 млрд долларов. В то же время общий объем инвестиций корейских компаний в экономику Казахстана превысил 8 миллиардов долларов, обеспечив себе твердую позицию среди топ-10 крупных инвесторов нашей страны.

Переговоры двух президентов. Фото: t.me/aqorda_resmi

Как отметил глава государства, сегодня в нашей стране работают более 700 корейских компаний и совместных предприятий. В качестве примера можно привести активное присутствие на рынке Казахстана таких компании, как KIA, Hyundai, Samsung, LG и другие.

В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев обозначил перспективные направления экономического сотрудничества в области добычи редкоземельных металлов, развития атомной энергетики.

Президент Кореи Юн Сок Ель отметил, что его страна заинтересована в дальнейшем углублении взаимовыгодного сотрудничества с Казахстаном.

По его словам, корейские компании выражают особый интерес к расширению существующих и реализации новых проектов в машиностроении, горнодобывающей отрасли и атомной энергетике.

Напомним, что Касым-Жомарт Токаев в рамках рабочего визита в США успел провести переговоры с лидерами Кении, Португалии, Монголии, Черногории, Румынии, Словении и Эстонии, Венгрии, генсекретарем ООН Антониу Гутерришем и представителями крупных мировых компаний.

Кроме того, глава государства принял участие в саммите глав государств Центральной Азии и США, в саммите ООН по Целям в области устойчивого развития, а также выступил на общих дебатах в рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Добавим, что в Нью-Йорк президент Казахстана прибыл еще 17 сентября.