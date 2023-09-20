Токаев направит спецделегацию в Португалию

Касым-Жомарт Токаев в рамках рабочего визита в США провел переговоры с президентом Португалии Марселу Ребелу де Соузой, сообщает Telegram-канал пресс-службы Акорды.

Главы государств отметили, что две страны связывают очень теплые дружественные отношения и взаимовыгодное сотрудничество.

Стороны подчеркнули наличие огромного потенциала для дальнейшего наращивания всесторонних связей, в том числе в сферах инвестиций, управления водными ресурсами, туризма и др.

Особое внимание было уделено вопросам укрепления взаимодействия в сфере цифровизации.

"Ваша страна имеет богатый опыт в IT-сфере. С учетом перспективности этой отрасли я направлю в Лиссабон специальную делегацию для изучения возможности реализации совместных проектов. Казахстан заинтересован в налаживании более тесных связей с португальскими партнерами", - сказал президент.

Стороны также обсудили актуальные вопросы международной повестки дня.

Достигнута договоренность о продолжении тесного взаимодействия в рамках международных организаций, в первую очередь ООН.