Токаев направит спецделегацию в Португалию
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Касым-Жомарт Токаев в рамках рабочего визита в США провел переговоры с президентом Португалии Марселу Ребелу де Соузой, сообщает Telegram-канал пресс-службы Акорды.
Главы государств отметили, что две страны связывают очень теплые дружественные отношения и взаимовыгодное сотрудничество.
Стороны подчеркнули наличие огромного потенциала для дальнейшего наращивания всесторонних связей, в том числе в сферах инвестиций, управления водными ресурсами, туризма и др.
Особое внимание было уделено вопросам укрепления взаимодействия в сфере цифровизации.
"Ваша страна имеет богатый опыт в IT-сфере. С учетом перспективности этой отрасли я направлю в Лиссабон специальную делегацию для изучения возможности реализации совместных проектов. Казахстан заинтересован в налаживании более тесных связей с португальскими партнерами", - сказал президент.
Стороны также обсудили актуальные вопросы международной повестки дня.
Достигнута договоренность о продолжении тесного взаимодействия в рамках международных организаций, в первую очередь ООН.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2037304-tokaev-napravit-spetsdelegatsiyu-v-portugaliyu/