Консульство Казахстана могут открыть в столице Черногории в 2024 году
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Черногории Яковом Милатовичем, передает официальный Telegram-канал Акорды.
В ходе встречи глава нашего государства отметил, что Казахстан рассматривает Черногорию как важного партнера в Юго-Восточной Европе.
Касым-Жомарт Токаев поделился планами по открытию консульства Казахстана в Подгорице в следующем году. Данный шаг придаст дополнительный импульс развитию деловых и межличностных связей между двумя странами.
"Наши страны стали очень близки друг другу, поскольку наши люди летают прямым рейсом из Астаны в Подгорицу. Ежегодно более 40 тыс. человек пользуются безвизовым режимом. Граждане Казахстана прилетают в Черногорию, чтобы провести свой отпуск. Конечно, это дает очень большой импульс для развития гуманитарных связей и экономического сотрудничества между нашими государствами.
Мы планируем открыть свое консульство в Подгорице. Возможно, по мере получения положительных результатов, прежде всего, в экономическом сотрудничестве, мы откроем посольство в вашей стране", – сказал Касым-Жомарт Токаев.
Яков Милатович со своей стороны также отметил позитивную динамику развития двустороннего сотрудничества
Президент Черногории выразил намерение и далее укреплять всесторонние связи.
"Господин президент, я очень рад встрече с вами. Как вы понимаете, мы очень ценим дружбу между Черногорией и Казахстаном. На эту встречу cо мной приехал и премьер-министр нашей страны. Должен сказать, что премьер-министр очень заинтересован в том, чтобы сделать Черногорию более привлекательной для казахстанских туристов.
Мы очень рады появлению прямого рейса между Казахстаном и Черногорией. Рады, что к нам приезжает много туристов из Казахстана", – отметил Яков Милатович.
Президенты также обсудили вопросы международной повестки дня и взаимодействие сторон в Организации Объединенных Наций.
В завершение Касым-Жомарт Токаев и Яков Милатович обменялись приглашениями совершить взаимные визиты.
Рабочий визит Токаева в США
17 сентября Токаев прибыл в Нью-Йорк с рабочим визитом.
В Нью-Йорке Касым-Жомарт Токаев принял президента главного исполнительного директора компании Wabtec Рафаэля Сантану. На встрече были обсуждены перспективы сотрудничества с компанией Wabtec в рамках реконструкции железнодорожной отрасли Казахстана.
В понедельник президент встретился с главным исполнительным директором Citigroup Джейн Фрейзер. В ходе встречи были рассмотрены перспективы расширения деятельности американского финансового холдинга в нашей стране.
Токаев также принял исполнительного вице-президента Mastercard Николу Виллу. На встрече президент поддержал решение Mastercard выбрать Алматы в качестве регионального хаба в СНГ, Центральной и Восточной Европе для развития консалтингового направления.
В рамках рабочей поездки в США Токаев также провел встречи с президентом Венгрии Каталин Новак, с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, президентом Финляндии Саули Ниинисте, а также главами Словении и Эстонии.
Кроме того, президент Казахстана принял участие в саммите ООН по Целям в области устойчивого развития – Касым-Жомарт Токаев и Каталин Новак выступили сопредседателями первой сессии Диалога лидеров "Расширение масштабов действий по ключевым переходным процессам для ускорения прогресса в достижении ЦУР".
Глава государства также провел встречи с вице-президентом крупнейшей в мире платформы электронной коммерции и публичных облачных вычислений Amazon Сьюзан Пойнтер и президентом GE Healthcare по Европе, Ближнему Востоку и Африке Робом Уолтоном.
Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом и пригласил его на Международный форум "Астана".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2037296-konsulstvo-kazahstana-mogut-otkryt-v-stolitse-chernogorii-v-2024-godu/