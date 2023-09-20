Консульство Казахстана могут открыть в столице Черногории в 2024 году

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Черногории Яковом Милатовичем, передает официальный Telegram-канал Акорды.

В ходе встречи глава нашего государства отметил, что Казахстан рассматривает Черногорию как важного партнера в Юго-Восточной Европе.

Касым-Жомарт Токаев поделился планами по открытию консульства Казахстана в Подгорице в следующем году. Данный шаг придаст дополнительный импульс развитию деловых и межличностных связей между двумя странами.

"Наши страны стали очень близки друг другу, поскольку наши люди летают прямым рейсом из Астаны в Подгорицу. Ежегодно более 40 тыс. человек пользуются безвизовым режимом. Граждане Казахстана прилетают в Черногорию, чтобы провести свой отпуск. Конечно, это дает очень большой импульс для развития гуманитарных связей и экономического сотрудничества между нашими государствами.

Мы планируем открыть свое консульство в Подгорице. Возможно, по мере получения положительных результатов, прежде всего, в экономическом сотрудничестве, мы откроем посольство в вашей стране", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Яков Милатович со своей стороны также отметил позитивную динамику развития двустороннего сотрудничества

Президент Черногории выразил намерение и далее укреплять всесторонние связи.

"Господин президент, я очень рад встрече с вами. Как вы понимаете, мы очень ценим дружбу между Черногорией и Казахстаном. На эту встречу cо мной приехал и премьер-министр нашей страны. Должен сказать, что премьер-министр очень заинтересован в том, чтобы сделать Черногорию более привлекательной для казахстанских туристов.

Мы очень рады появлению прямого рейса между Казахстаном и Черногорией. Рады, что к нам приезжает много туристов из Казахстана", – отметил Яков Милатович.

Президенты также обсудили вопросы международной повестки дня и взаимодействие сторон в Организации Объединенных Наций.

В завершение Касым-Жомарт Токаев и Яков Милатович обменялись приглашениями совершить взаимные визиты.

Рабочий визит Токаева в США

17 сентября Токаев прибыл в Нью-Йорк с рабочим визитом.

В Нью-Йорке Касым-Жомарт Токаев принял президента главного исполнительного директора компании Wabtec Рафаэля Сантану. На встрече были обсуждены перспективы сотрудничества с компанией Wabtec в рамках реконструкции железнодорожной отрасли Казахстана.

В понедельник президент встретился с главным исполнительным директором Citigroup Джейн Фрейзер. В ходе встречи были рассмотрены перспективы расширения деятельности американского финансового холдинга в нашей стране.

Токаев также принял исполнительного вице-президента Mastercard Николу Виллу. На встрече президент поддержал решение Mastercard выбрать Алматы в качестве регионального хаба в СНГ, Центральной и Восточной Европе для развития консалтингового направления.

В рамках рабочей поездки в США Токаев также провел встречи с президентом Венгрии Каталин Новак, с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, президентом Финляндии Саули Ниинисте, а также главами Словении и Эстонии.

Кроме того, президент Казахстана принял участие в саммите ООН по Целям в области устойчивого развития – Касым-Жомарт Токаев и Каталин Новак выступили сопредседателями первой сессии Диалога лидеров "Расширение масштабов действий по ключевым переходным процессам для ускорения прогресса в достижении ЦУР".

Глава государства также провел встречи с вице-президентом крупнейшей в мире платформы электронной коммерции и публичных облачных вычислений Amazon Сьюзан Пойнтер и президентом GE Healthcare по Европе, Ближнему Востоку и Африке Робом Уолтоном.

Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом и пригласил его на Международный форум "Астана".