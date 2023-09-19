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Токаев обсудил сотрудничество с вице-президентом корпорации Amazon

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Надпись Amazon на стене
Amazon. Иллюстративное фото: Kyodo News via Getty Images

Касым-Жомарт Токаев во время рабочего визита в Нью-Йорк встретился с вице-президентом корпорации Amazon Сьюзан Пойнтер, сообщает Telegram-канал пресс-службы президента.

В ходе беседы с представителем крупнейшей в мире технологической компании были обсуждены возможности взаимовыгодного сотрудничества в развитии облачных технологий и строительстве дата-центров.

Встреча Касым-Жомарта Токаева и Сьюзан Пойнтер
Встреча Касым-Жомарта Токаева и Сьюзан Пойнтер. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент обратил внимание на достижения Казахстана в области электронного правительства, подчеркнув, что для дальнейшего совершенствования цифровой сферы в нашей стране потребуются лучшие в своем классе инфраструктурные решения.

Компания выразила заинтересованность в укреплении сотрудничества с Казахстаном с перспективой охвата всего центральноазиатского региона.

В рамках встречи было подписано Соглашение между министерством цифрового развития и аэрокосмической промышленности Казахстана (АО «НИТ») и Amazon Web Services о приобретении облачного решения Outpost и запуске пилотного проекта по его интеграции с платформой QazTech.

Данный шаг заложит основу для размещения дата-центров глобальных игроков в Казахстане и реализации потенциала страны в качестве регионального IT-хаба.

Сьюзан Пойнтер
Сьюзан Пойнтер. Фото: t.me/aqorda_resmi

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2037123-tokaev-vstretilsya-s-vitse-prezidentom-korporatsii-amazon/

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