Токаев провел переговоры с президентом Монголии
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Касым-Жомарт Токаев во время поездки в Нью-Йорк провел переговоры с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, сообщает Telegram-канал пресс-службы Акорды.
Касым-Жомарт Токаев отметил теплые и традиционно дружественные отношения между Казахстаном и Монголией.
Президент подчеркнул возможность расширения двусторонних отношений до уровня стратегического партнерства.
Глава государства также отметил, что для придания дополнительного импульса торгово-экономическому взаимодействию необходимо активизировать работу Межправительственной комиссии и создать Деловой совет Казахстана и Монголии.
В завершение встречи президенты двух стран обсудили возможность взаимных визитов в скором времени
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2037307-tokaev-provel-peregovory-s-prezidentom-mongolii/