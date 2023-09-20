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Токаев провел переговоры с президентом Монголии

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Касым-Жомарт Токаев и Ухнаагийн Хурэлсух
Касым-Жомарт Токаев и Ухнаагийн Хурэлсух. Фото: t.me/aqorda_resmi

Касым-Жомарт Токаев во время поездки в Нью-Йорк провел переговоры с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, сообщает Telegram-канал пресс-службы Акорды.

Касым-Жомарт Токаев отметил теплые и традиционно дружественные отношения между Казахстаном и Монголией.

Президент подчеркнул возможность расширения двусторонних отношений до уровня стратегического партнерства.

Глава государства также отметил, что для придания дополнительного импульса торгово-экономическому взаимодействию необходимо активизировать работу Межправительственной комиссии и создать Деловой совет Казахстана и Монголии.

В завершение встречи президенты двух стран обсудили возможность взаимных визитов в скором времени

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2037307-tokaev-provel-peregovory-s-prezidentom-mongolii/

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