Токаев провел переговоры с президентом Монголии

Касым-Жомарт Токаев во время поездки в Нью-Йорк провел переговоры с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, сообщает Telegram-канал пресс-службы Акорды.

Касым-Жомарт Токаев отметил теплые и традиционно дружественные отношения между Казахстаном и Монголией.

Президент подчеркнул возможность расширения двусторонних отношений до уровня стратегического партнерства.

Глава государства также отметил, что для придания дополнительного импульса торгово-экономическому взаимодействию необходимо активизировать работу Межправительственной комиссии и создать Деловой совет Казахстана и Монголии.

В завершение встречи президенты двух стран обсудили возможность взаимных визитов в скором времени