Токаев выступил на саммите ООН в Нью-Йорке

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в саммите ООН по Целям в области устойчивого развития, сообщает официальный Telegram-канал Акорды.

Президент совместно с главой Венгрии Каталин Новак выступили сопредседателями первой сессии Диалога лидеров "Расширение масштабов действий по ключевым переходным процессам для ускорения прогресса в достижении ЦУР".

В своем выступлении глава государства отметил, что повестка дня Организации Объединенных Наций на период до 2030 года – единственный шанс, который дан нынешнему поколению на построение процветающего будущего.

"Текущие глобальные вызовы, усугубляемые геополитическими потрясениями, подрывают наши коллективные усилия. Эти препятствия невозможно преодолеть силами отдельного государства. Только благодаря единству мирового сообщества мы сможем добиться ощутимых результатов", – заявил президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что для Казахстана достижение ЦУР является национальным приоритетом.

"Принципы устойчивого развития стали основной наших национальных стратегий и программ. Сегодня мы активно инвестируем в устойчивое будущее. 80% государственного бюджета синхронизировано с целями ЦУР. Мы обеспечиваем всеобщий доступ к бесплатному образованию и здравоохранению. Новый Социальный кодекс усилил защиту уязвимых групп населения", – сказал глава нашего государства.

По мнению главы государства, для достижения общего устойчивого будущего необходимо безотлагательно предпринимать совместные действия

В связи с этим лидер Казахстана высказал ряд предложений.

"Требуется укрепить принцип "Единой ООН" на региональном уровне для обеспечения лучшей синергии. Поэтому мы инициируем создание в Казахстане Регионального хаба по ЦУР для Центральной Азии и Афганистана. Он обеспечит эффективную координацию проектной деятельности ООН в регионе", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент предложил участникам саммита вдохнуть новую жизнь в международную финансовую архитектуру. По его словам, для достижения ЦУР финансовая система должна способствовать равенству для всех стран, а не только для избранных. Гораздо больше средств требуется выделять на решение проблем экологии, образования и здравоохранения.

Глава нашего государства подчеркнул, что климатический, продовольственный и энергетический кризисы представляют серьезную угрозу устойчивому развитию.

"Мы должны укреплять международное сотрудничество в области технической поддержки, научных исследований и оценки рисков под эгидой ООН. Цели в области устойчивого развития – это путь к лучшему миру для всех. Мы должны объединиться и умножить наши усилия. Казахстан всегда будет убежденным сторонником сильной и эффективной роли ООН в области устойчивого развития", – заявил лидер Казахстана.

По данным с официального сайта ООН, цели в области устойчивого развития являются своеобразным призывом к действию, исходящим от всех стран, нацеленным на улучшение благосостояния и защиту нашей планеты.

Рабочий визит Токаева в США

Напомним, вчера, 17 сентября, Токаев прибыл в Нью-Йорк с рабочим визитом. Сообщалось, что в ходе визита глава государства выступит с речью на общих дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, а также примет участие в саммите "Центральная Азия – США".

Позже стало известно, что Касым-Жомарт Токаев принял президента главного исполнительного директора компании Wabtec Рафаэля Сантану.

На встрече были обсуждены перспективы сотрудничества с компанией Wabtec в рамках реконструкции железнодорожной отрасли Казахстана.

Также президент Казахстана в США встретился с главным исполнительным директором Citigroup Джейн Фрейзер. В ходе встречи были рассмотрены перспективы расширения деятельности американского финансового холдинга в нашей стране.

Кроме того, уже сегодня Касым-Жомарт Токаев принял исполнительного вице-президента Mastercard Николу Виллу. На встрече президент поддержал решение Mastercard выбрать Алматы в качестве регионального хаба в СНГ, Центральной и Восточной Европе для развития консалтингового направления.

При этом позже глава государства принял главного исполнительного директора компании Rio Tinto крупнейшей англо-австралийской горнодобывающей и металлургической компании. Об этом также сообщал официальный Telegram-канал Акорды.

В ходе встречи были обсуждены вопросы реализации совместных инвестиционных проектов в геологоразведочной, горнорудной и металлургической промышленности.

Директор компании Якоб Штаусхольм рассказал о ходе реализации проектов по разведке медных месторождений в Костанайской и Карагандинской областях.