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Токаев в Нью-Йорке подписал соглашение с одним из мировых лидеров в области транспорта

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Касым-Жомарт Токаев и Рафаэль Сантана
Касым-Жомарт Токаев и Рафаэль Сантана. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время визита в Нью-Йорк принял президента и главного исполнительного директора компании Wabtec Рафаэля Сантану, сообщает сайт Акорды.

На встрече были обсуждены перспективы сотрудничества с компанией Wabtec в рамках реконструкции железнодорожной отрасли Казахстана.

Рафаэль Сантана проинформировал главу государства о прорабатываемых инвестиционных проектах по запуску в Казахстане производства локомотивов, использующих водородные технологии, и их комплектующих, созданию инжинирингового центра и трансферту технологий.

Касым-Жомарт Токаев приветствовал планы компании инвестировать около 1 миллиарда долларов в транспортно-логистическую отрасль, отметив, что это будет способствовать развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута и станет основой для других инфраструктурных проектов.

В рамках визита президента в США было подписано рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве между акционерным обществом «НК «Қазақстан Темір Жолы» и Wabtec.

Wabtec (Westinghouse Air Brake Technologies Corporation) входит в список Fortune 500 и является одним из мировых лидеров в области транспорта и логистики.

В компании работают свыше 27 000 сотрудников в более чем 50 странах мира.

Встреча Касым-Жомарта Токаева и Рафаэля Сантана
Встреча Касым-Жомарта Токаева и Рафаэля Сантана. Фото: akorda.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2036938-tokaev-v-nyu-yorke-podpisal-soglashenie-s-odnim-iz-mirovyh-liderov-v-oblasti-transporta/

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