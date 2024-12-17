Кто из казахстанских звезд выбыл из числа завидных холостяков и невест в 2024 году

Ряды завидных невест и холостяков отечественного шоу-бизнеса заметно поредели в уходящем году. NUR.KZ предлагает вспомнить, кто из казахстанских знаменитостей сочетался браком в 2024 году.

Ермек Шынболатов

Казахстанский актер Ермек Шынболатов, сыгравший главную роль в фильме "Дәстүр", сменил статус холостяка на статус семьянина. Его избранницей стала 18-летняя Гульбала из солнечного Шымкента. Молодые люди познакомились в соцсетях и встречались почти 7 месяцев.

"Раз в две недели в выходной покупал билет и летел к ней. Погуляем пару дней и я снова уезжаю. Мы встречались всего 17 раз перед свадьбой. Я просто ее увидел впервые, сердце мое что-то почувствовало и я влюбился", - признался Шынболатов.

Молодые люди сыграли свадьбу этой осенью. Чуть позже актер показал в соцсети свою красавицу-жену.

Айгуль Иманбаева

Певица Айгуль Иманбаева обрела долгожданное счастье - она сочеталась вторым браком. Своего мужчину мечты исполнительница встретила за границей, где училась.

"Он мой ровесник, 1977 года, младше меня на 6 месяцев. Разведенный, алматинец, найман. Я теперь найманская келин... Он больше 10 лет жил в Америке. Работает в сфере IT, первая его специальность - это филология. Он окончил филфак КазНУ, а я журфак КазНУ", - отметила она.

Певица также рассказала, что попросила на махр. Обряд "неке" состоялся в Америке.

"Я на махр попросила Lamborghini", - заявила Иманбаева.

Недавно Айгуль призналась, что впервые за долгие годы почувствовала себя женщиной.

Серикбол Сайлаубек

Казахстанский исполнитель Серикбол Сайлаубек женился во второй раз этой весной. На его свадьбе были звездные коллеги и друзья.

В честь невесты, которая в этот день была в пышном свадебном платье, жених, облаченный в строгий черный костюм, исполнил романтическую песню во время торжества, нежно держа ее за руку.

Отметим, что Серикбол Сайлаубек - многодетный отец, у него четверо детей от первого брака.

Салтанат Серкебаева

Казахстанская телеведущая и актриса Салтанат Серкебаева, звезда фильма "Coco & Janbo", вышла замуж весной этого года, однако фото со свадьбы девушка показала совсем недавно.

"Пусть огонь в моих глазах никогда не погаснет, пусть любовь в моей душе всегда цветет", - написала она, заявив, что счастлива.

Кстати, Салтанат также сообщила, что готовится стать мамой - ожидающая первенца теледива показалась с округлившимся животом.

Фариза Ескермес

Этой осенью Фариза Ескермес, актриса, сыгравшая в сериале "Мошенники", фильме "Нурикамал", вышла замуж. Молодые отметили самый важный день своей жизни в кругу звездных друзей и родных. Невеста была прекрасна в своих белоснежных нарядах - их у нее в этот вечер было несколько.

Немногим ранее Ескермес устроила девичник в индийском стиле. А еще летом девушке провели традиционные обряды "қыз ұзату" и "сырға салу".

Айкын и Жулдыз Омиргали

В этом году певец Айкын исполнил мечту своей жены Жулдыз Омиргали - пара наконец сыграла пышную свадьбу и Жулдыз облачилась в свадебное платье. Торжество артисты отметили в кругу звездных коллег, друзей и родных, а также своих детей.

Айкын объяснил, почему они с Жулдыз, живя в браке несколько лет и имея двоих детей, организовали свадьбу.

"У нас свадьбы не было, только ұзату той, поэтому я хочу организовать большой той, чтобы он прогремел на весь Казахстан", - рассказал Айкын, когда только планировал торжество.

Артур Аскарулы

28-летний казахстанский блогер Артур Аскарулы, известный как Archibaaalt, и его избранница в начале декабря совершили обряд "неке".

"Мы теперь муж и жена", - отметил Артур.

События развивались стремительно, что друзья и подписчики блогера не успевали следить за ними. Артур сделал романтическое предложение руки и сердца своей избраннице на Кольсае, а на следующий день они заключили брак по мусульманским традициям. Теперь все ожидают пышную свадьбу, желая молодым счастья.

Томирис Какимова

Замуж в этом году вышла и Томирис Какимова - обладательница титула "Мисс Казахстан-2022". Девушке сделали романтическое предложение руки и сердца осенью, а на днях пара сыграла красивую свадьбу. Фото и видео со свадьбы Томирис разместила в своем Instagram.

В этом году также получили предложение руки и сердца актриса Айжулдыз Адайбекова и певица AYREE.

Айжулдыз Адайбекова и Сакен Кагаров, которые уже обручились, готовятся к свадьбе.

AYREE и ее избранник Нуркен Касымов также счастливы и наслаждаются красивыми моментами жизни.