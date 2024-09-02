Фариза Ескермес и ее избранник сыграли свадьбу (видео)

Казахстанская актриса Фариза Ескермес, звезда сериала "Мошенники", и ее жених сыграли свадьбу. Торжество прошло весело и шумно. Кадры со свадьбы появились в соцсети, передает NUR.KZ.

Напомним, в начале августа Фаризе Ескермес провели обряды "қыз ұзату" и "сырға салу". Актрису обескуражили на церемонии бракосочетания. Немногим позже звезда "Мошенников" провела девичник в индийском стиле.

Теперь же молодые сыграли свадьбу своей мечты - они отметили самый важный день своей жизни в кругу звездных друзей и родных. Кадры со свадьбы появились в Сети. Ими поделились Али Окапов и Акерке Буркитбай, а также другие гости торжества.

Невеста в начале вечера была в пышном белоснежном платье, после - в приталенном свадебном платье с открытыми плечами. Жених красовался в белой рубашке, белом пиджаке, черной бабочке и черных брюках.

Молодожены зажигательно танцевали в кругу друзей, а также кружили в романтическом первом танце, украшали огромный свадебный торт малиной, много смеялись и не скрывали своего счастья.

"Все гости подходили и говорили, что это самая лучшая свадьба на все времена", - призналась невеста, пообещав поделиться подробным видео со свадьбы.