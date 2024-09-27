"Мисс Казахстан-2022" Томирис Какимовой сделали предложение руки и сердца (фото)
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Томирис Какимова, обладательница титула "Мисс Казахстан-2022", выходит замуж. Девушка рассказала, что ответила согласием на предложение руки и сердца, передает NUR.KZ.
В Instagram Томирис показала фото, на которых запечатлелась с огромными букетами красных роз. Девушка с гордостью продемонстрировала помолвочное кольцо на безымянном пальце правой руки.
На фото в карусели можно также увидеть, как Томирис обнимает избранника. Однако молодой человек стоит спиной к камере.
В следующей публикации Томирис решила показать кольцо вблизи.
"Я сказала "Да", - отметила девушка.
"Будь счастлива, дорогая", "Ну красота", "Вау, сколько роз. Будь самой счастливой! Поздравляю", "Красиво так", - прокомментировали в Сети.
Напомним, Томирис Какимова стала обладательницей титула "Мисс Казахстан-2022", обойдя по баллам больше 20 конкурсанток. Девушка поделилась своими впечатлениями. А в марте этого года Какимова представила Казахстан на международном конкурсе красоты "Мисс мира" в Индии.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2166927-miss-kazahstan-2022-tomiris-kakimovoy-sdelali-predlozhenie-ruki-i-serdca-foto/
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