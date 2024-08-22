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"Свадьба будет в Майами": вышедшая замуж Айгуль Иманбаева рассказала, что попросила на махр

Опубликовано:

Айгуль Иманбаева
Айгуль Иманбаева. Фото: instagram.com/aigul_imanbayeva

47-летняя казахстанская певица Айгуль Иманбаева рассказала в подкасте Мамский әңгіме о том, что вышла замуж и что попросила на махр. Она также призналась, что готова снова стать мамой, передает NUR.KZ.

Этой весной Айгуль Иманбаева вернулась из Лондона, где училась по программе "Болашак".

"Уезжая туда, я сказала своим друзьям, что вернусь с мужем. Но у меня тогда не было парня, никого я там не знала, но была какая-то вера внутри.

Но это не было моей целью, английский я тогда не очень хорошо знала, уроки сложные, все на английском, мне нужно было сконцентрироваться на учебе. Я ушла в нее с головой.

Тогда я и познакомилась с этим мужчиной. Он мой ровесник, 1977 года, младше меня на 6 месяцев. Разведенный, алматинец, найман. Я теперь найманская келин...

Он больше 10 лет жил в Америке. Работает в сфере IT, первая его специальность - это филология. Он окончил филфак КазНУ, а я журфак КазНУ. Интересно, да?

В Лондоне учится его дочь, она студентка, ей 20 лет. Мы познакомились с ним благодаря общим друзьям. Когда я его увидела, сразу сказала себе, что он являлся в моем видении, я видела его во сне", - рассказала Айгуль.

Певица также призналась, что, когда получила предложение руки и сердца, тут же позвонила сыну. Асылжан, который приезжал в Америку и уже был с ним знаком, сказал, что этот мужчина достоин его мамы.

"Сын мой приехал, приехала моя подруга, а потом состоялась церемония бракосочетания в Америке. Там же в мечети состоялся обряд "неке". Я на махр попросила Lamborghini", - поведала певица.

Она также рассказала, что муж предложил ей провести пышный той в Алматы, но она отказалась.

"Я спросила, какой той хочет он. Он ответил, что хотел бы отметить торжество в Майами на яхте в кругу друзей. Таким образом, мы запланировали свадьбу на февраль", - продолжила она.

Айгуль Иманбаева также ответила на вопрос, готова ли она снова стать мамой.

"Если мне будет суждено снова стать мамой, я, конечно же, готова к этому", - заключила она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2151975-svadba-budet-v-mayami-vyshedshaya-zamuzh-aygul-imanbaeva-rasskazala-chto-poprosila-na-mahr/

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