Популярный блогер Артур Аскарулы и его избранница совершили "неке" (фото)

Казахстанский блогер Артур Аскарулы, известный как Archibaaalt, и его избранница совершили обряд "неке". Фото с важного в их жизни события молодые размести в своих блогах в Instagram, передает NUR.KZ.

На днях популярный блогер Артур Аскарулы, сын известной телеведущей Гульмиры Дайрабаевой, сделал романтическое предложение руки и сердца возлюбленной на заснеженном Кольсае. Девушка ответила согласием.

Молодые люди поженились по мусульманским обычаям. Фото с обряда "неке" появилось в их блогах. На них Артур и его избранница держат в руках свидетельство о заключении мусульманского брака.

"Мы теперь муж и жена", - отметил Артур.

Подписчики, среди которых звезды шоу-бизнеса, поздравили влюбленных с важной датой. Динара Сатжан, Мадлен, Айым Сетметова, Карина Оксукпаева, Жанель Макажан и другие знаменитости пожелали молодым счастья.

"Учитывая скорость событий, завтра должна быть свадьба", "Не верится так", "Правильно, зачем тянуть, будьте счастливы", "Мы очень рады за вас", "Ого, поздравляю!" - гласят многочисленные комментарии.