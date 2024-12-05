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Популярный блогер Артур Аскарулы и его избранница совершили "неке" (фото)

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Артур Аскарулы с избранницей
Артур Аскарулы с избранницей. Фото: instagram.com/archibaaalt

Казахстанский блогер Артур Аскарулы, известный как Archibaaalt, и его избранница совершили обряд "неке". Фото с важного в их жизни события молодые размести в своих блогах в Instagram, передает NUR.KZ.

На днях популярный блогер Артур Аскарулы, сын известной телеведущей Гульмиры Дайрабаевой, сделал романтическое предложение руки и сердца возлюбленной на заснеженном Кольсае. Девушка ответила согласием.

Молодые люди поженились по мусульманским обычаям. Фото с обряда "неке" появилось в их блогах. На них Артур и его избранница держат в руках свидетельство о заключении мусульманского брака.

"Мы теперь муж и жена", - отметил Артур.

Подписчики, среди которых звезды шоу-бизнеса, поздравили влюбленных с важной датой. Динара Сатжан, Мадлен, Айым Сетметова, Карина Оксукпаева, Жанель Макажан и другие знаменитости пожелали молодым счастья.

"Учитывая скорость событий, завтра должна быть свадьба", "Не верится так", "Правильно, зачем тянуть, будьте счастливы", "Мы очень рады за вас", "Ого, поздравляю!" - гласят многочисленные комментарии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2196519-populyarnyy-bloger-artur-askaruly-i-ego-izbrannica-sovershili-neke-foto/

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