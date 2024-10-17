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Телеведущая и актриса Салтанат Серкебаева готовится стать мамой (видео)

Опубликовано:

Салтанат Серкебаева
Салтанат Серкебаева. Фото: instagram.com/serkebayeva_online

Казахстанская телеведущая и актриса Салтанат Серкебаева поделилась с подписчиками в соцсети хорошей новостью - звезда фильма "Сен Вossың" ждет первенца, передает NUR.KZ.

Напомним, весной Салатант Серкебаева показала яркие фото с Мальдив, куда улетела с избранником сердца. Стало известно, что актриса вышла замуж. В Сети появились кадры с обряда "сырға салу" и самой свадьбы.

Салтанат сообщила фанатам о том, что готовится стать мамой.

"Я чувствую себя, как ангел", - отметила Салтанат в своей публикации.

На видео будущая мама предстала в белом струящемся платье с открытыми плечами, за ее спиной были большие белые крылья. Актриса показала округлившийся живот, нежно касаясь его ладонями и умиротворенно прикрыв глаза.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2175605-televedushchaya-i-aktrisa-saltanat-serkebaeva-gotovitsya-stat-mamoy-video/

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