Фариза Ескермес провела девичник в индийском стиле (фото, видео)

Казахстанская актриса Фариза Ескермес, звезда сериала "Мошенники", провела девичник в индийском стиле в кругу звездных подруг. Видео она разместила в своем Instagram, передает NUR.KZ.

Фариза не раз признавалась в любви к загадочной Индии, поэтому девичник она решила организовать в индийском стиле - на невесте и ее гостях были яркие и красивые сари, затейливые украшения.

На вечере, конечно же, звучала музыка из болливудских фильмов, и были зажигательные танцы, а также изысканные угощения.

"Меня окружают самые красивые люди. Мои девочки, спасибо вам, что вы есть в моей жизни! Лучшие", - призналась невеста.

Кадры с девичника и подготовки к мероприятию можно также увидеть на страничках певицы Балжан Бидаш и актрисы Жазиры Еркин.

Ранее Фаризе Ескермес провели обряды "қыз ұзату" и "сырға салу". А на церемонии бракосочетания актрису обескуражили непрошенным советом.