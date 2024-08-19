Фариза Ескермес провела девичник в индийском стиле (фото, видео)
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Казахстанская актриса Фариза Ескермес, звезда сериала "Мошенники", провела девичник в индийском стиле в кругу звездных подруг. Видео она разместила в своем Instagram, передает NUR.KZ.
Фариза не раз признавалась в любви к загадочной Индии, поэтому девичник она решила организовать в индийском стиле - на невесте и ее гостях были яркие и красивые сари, затейливые украшения.
На вечере, конечно же, звучала музыка из болливудских фильмов, и были зажигательные танцы, а также изысканные угощения.
"Меня окружают самые красивые люди. Мои девочки, спасибо вам, что вы есть в моей жизни! Лучшие", - призналась невеста.
Кадры с девичника и подготовки к мероприятию можно также увидеть на страничках певицы Балжан Бидаш и актрисы Жазиры Еркин.
Ранее Фаризе Ескермес провели обряды "қыз ұзату" и "сырға салу". А на церемонии бракосочетания актрису обескуражили непрошенным советом.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2150409-fariza-eskermes-provela-devichnik-v-indiyskom-stile-foto-video/