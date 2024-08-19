Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Фариза Ескермес провела девичник в индийском стиле (фото, видео)

Опубликовано:

Фариза Ескермес
Фариза Ескермес. Фото: instagram.com/fariza_yeskermes

Казахстанская актриса Фариза Ескермес, звезда сериала "Мошенники", провела девичник в индийском стиле в кругу звездных подруг. Видео она разместила в своем Instagram, передает NUR.KZ.

Фариза не раз признавалась в любви к загадочной Индии, поэтому девичник она решила организовать в индийском стиле - на невесте и ее гостях были яркие и красивые сари, затейливые украшения.

На вечере, конечно же, звучала музыка из болливудских фильмов, и были зажигательные танцы, а также изысканные угощения.

"Меня окружают самые красивые люди. Мои девочки, спасибо вам, что вы есть в моей жизни! Лучшие", - призналась невеста.

Кадры с девичника и подготовки к мероприятию можно также увидеть на страничках певицы Балжан Бидаш и актрисы Жазиры Еркин.

Ранее Фаризе Ескермес провели обряды "қыз ұзату" и "сырға салу". А на церемонии бракосочетания актрису обескуражили непрошенным советом.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2150409-fariza-eskermes-provela-devichnik-v-indiyskom-stile-foto-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie