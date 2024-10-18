Айкын и Жулдыз Омиргали сыграли пышную свадьбу в кругу звездных коллег и своих детей

Казахстанские артисты, супруги Айкын Толепберген и Жулдыз Омиргали сыграли пышную свадьбу в кругу звездных коллег, друзей и родных, а также своих детей, передает NUR.KZ.

Еще весной артисты заговорили о торжестве. Айкын и Жулдыз Омиргали решили сыграть свадьбу через 7 лет после заключения "неке" и после рождения двоих детей.

"Может, кто-то будет смеяться, но я считаю, что мечта каждой девушки - надеть свадебное платье.

У нас свадьбы не было, только ұзату той, поэтому я хочу организовать большой той, чтобы он прогремел на весь Казахстан", - объяснил тогда Айкын, почему они с женой собираются провести той.

Свадьба прошла накануне вечером, 17 октября. Как и было задумано, на той пришли звездные коллеги, родные, близкие друзья.

К жениху Жулдыз вывел под руку отец, а жениха подвели к невесте за руки дети - дочь и сын. Эти кадры появились в сторис у Мадины Садвакасовой. Молодые дали клятву верности и любви, а также обменялись кольцами.

Жених и невеста станцевали первый танец, видео в Сети разместила Аша Матай, которая пришла на торжество с мужем. Гости веселились - пели и танцевали, участвовали в разных конкурсах. Веселились от души и сами молодые.