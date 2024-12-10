Вышедшая замуж Салтанат Серкебаева впервые показала фото со свадьбы в соцсети
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Казахстанская телеведущая и актриса Салтанат Серкебаева, звезда фильма "Coco & Janbo", впервые показала подписчикам в Instagram кадры со своей свадьбы, передает NUR.KZ.
Отметим, что Салтанат Серкебаева вышла замуж этой весной, но не показывала никому фото и видео со своей свадьбы.
Недавно она сообщила, что готовится стать мамой, а теперь решила поделиться незабываемыми кадрами с главного торжества своей жизни.
"Пусть огонь в моих глазах никогда не погаснет, пусть любовь в моей душе всегда цветет", - написала Салтанат.
Невеста была прекрасна в белоснежном атласном платье с пышными рукавами. На последнем фото можно увидеть, как невеста стоит рядом с популярным певцом Кайром Нуртасом, который исполняет песню в честь молодых.
"Любви и счастья", "Жениха так и не показали", "А кто ваш муж?", "Жаным, красавица", "Будь счастлива", - отметили в Сети.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2198501-vyshedshaya-zamuzh-saltanat-serkebaeva-vpervye-pokazala-foto-so-svadby-v-socseti/