Вышедшая замуж Салтанат Серкебаева впервые показала фото со свадьбы в соцсети

Казахстанская телеведущая и актриса Салтанат Серкебаева, звезда фильма "Coco & Janbo", впервые показала подписчикам в Instagram кадры со своей свадьбы, передает NUR.KZ.

Отметим, что Салтанат Серкебаева вышла замуж этой весной, но не показывала никому фото и видео со своей свадьбы.

Недавно она сообщила, что готовится стать мамой, а теперь решила поделиться незабываемыми кадрами с главного торжества своей жизни.

"Пусть огонь в моих глазах никогда не погаснет, пусть любовь в моей душе всегда цветет", - написала Салтанат.

Невеста была прекрасна в белоснежном атласном платье с пышными рукавами. На последнем фото можно увидеть, как невеста стоит рядом с популярным певцом Кайром Нуртасом, который исполняет песню в честь молодых.

"Любви и счастья", "Жениха так и не показали", "А кто ваш муж?", "Жаным, красавица", "Будь счастлива", - отметили в Сети.