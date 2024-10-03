Выбывший из числа холостяков Ермек Шынболатов показал красавицу-жену (фото)
Опубликовано:
Молодой казахстанский актер Ермек Шынболатов, звезда фильма "Дәстүр", который недавно выбыл из числа холостяков отечественного шоу-бизнеса, показал красавицу-жену, передает NUR.KZ.
Напомним, звезда фильма "Дәстүр" Ермек Шынболатов женился. Актер рассказал, что познакомился с избранницей в соцсети и встречался с ней всего 17 раз до свадьбы.
Ермек показал в соцсети фото со свадьбы, на которых запечатлен с супругой Гульбалой.
"Однажды и на всю жизнь! Одна дорога, одни мечты и счастье на двоих!", "Будьте счастливы", "Какая красивая невеста", "Брат, счастья тебе", - отметили в Сети и оставили массу смайликов в виде сердец.
Ранее звезда "Дәстүр" рассказал о самой сложной сцене в фильме, после которой был противен сам себе.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2169195-vybyvshiy-iz-chisla-holostyakov-ermek-shynbolatov-pokazal-krasavicu-zhenu-foto/
В случае, если ваш никнейм не соответствует требованиям правил, пожалуйста, измените его до 4 октября. В противном случае, он будет заменен автоматически.