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Выбывший из числа холостяков Ермек Шынболатов показал красавицу-жену (фото)

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Ермек Шынболатов с супругой
Ермек Шынболатов с супругой. Фото: instagram.com/ermek_shinbolatovv

Молодой казахстанский актер Ермек Шынболатов, звезда фильма "Дәстүр", который недавно выбыл из числа холостяков отечественного шоу-бизнеса, показал красавицу-жену, передает NUR.KZ.

Напомним, звезда фильма "Дәстүр" Ермек Шынболатов женился. Актер рассказал, что познакомился с избранницей в соцсети и встречался с ней всего 17 раз до свадьбы.

Ермек показал в соцсети фото со свадьбы, на которых запечатлен с супругой Гульбалой.

"Однажды и на всю жизнь! Одна дорога, одни мечты и счастье на двоих!", "Будьте счастливы", "Какая красивая невеста", "Брат, счастья тебе", - отметили в Сети и оставили массу смайликов в виде сердец.

Ранее звезда "Дәстүр" рассказал о самой сложной сцене в фильме, после которой был противен сам себе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2169195-vybyvshiy-iz-chisla-holostyakov-ermek-shynbolatov-pokazal-krasavicu-zhenu-foto/

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