Выбывший из числа холостяков Ермек Шынболатов показал красавицу-жену (фото)

Молодой казахстанский актер Ермек Шынболатов, звезда фильма "Дәстүр", который недавно выбыл из числа холостяков отечественного шоу-бизнеса, показал красавицу-жену, передает NUR.KZ.

Напомним, звезда фильма "Дәстүр" Ермек Шынболатов женился. Актер рассказал, что познакомился с избранницей в соцсети и встречался с ней всего 17 раз до свадьбы.

Ермек показал в соцсети фото со свадьбы, на которых запечатлен с супругой Гульбалой.

"Однажды и на всю жизнь! Одна дорога, одни мечты и счастье на двоих!", "Будьте счастливы", "Какая красивая невеста", "Брат, счастья тебе", - отметили в Сети и оставили массу смайликов в виде сердец.

Ранее звезда "Дәстүр" рассказал о самой сложной сцене в фильме, после которой был противен сам себе.