"Впервые почувствовала себя женщиной": Айгуль Иманбаева о новом муже

47-летняя казахстанская актриса и певица Айгуль Иманбаева, которая недавно вновь вышла замуж, поделилась личной историей из своей семейной жизни, передает NUR.KZ.

На опубликованном в соцсети видео 47-летняя Иманбаева призналась, что только в этом возрасте впервые почувствовала себя нежной женщиной.

"Расскажу вам небольшую историю. Как-то мы с мужем выехали за продуктами. Набрали полный багажник всего. Я по привычке нагрузила себя кучей пакетов, а мой муж остановил меня и говорит: "Айгуль, ты что? Разве это твоя работа? Это я должен делать. Твоя задача - давать мне энергию и ходить возле меня радостной и нежной".

Тогда я сказала себе: "Мда, Айгуль. Ты, оказывается, нежная женщина. Но вот это чувство, когда можно быть легкой, опереться на супруга, я почувствовала впервые в жизни", - призналась актриса.

Айгуль посоветовала девушкам и женщинам быть нежной и игривой со своими мужчинами.

Недавно Айгуль Иманбаева показывала ранее неопубликованные фотографии из Лондона и обратилась к фанатам. Те, в свою очередь, обсудили ее внешний вид.

Казахстанская актриса также публиковала пост, посвященный своей матери. Кинозвезда рассказала ее историю жизни, а также откровенно поделилась подробностями их отношений.