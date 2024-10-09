"Будет много людей": Айжулдыз Адайбекова и Сакен Кагаров готовятся к свадьбе
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Казахстанская актриса, дизайнер Айжулдыз Адайбекова рассказала об отношениях с Сакеном Кагаровым в программе Revue News и призналась, что они готовятся к свадьбе, передает NUR.KZ.
Айжулдыз Адайбекова появилась с возлюбленным на званом ужине - девушка отметила, что не видит смысла скрывать их отношения.
"Я думаю, почему человек не может рассказать о том, что счастлив, что его сердце наполнено любовью", - отметила она.
Актриса призналась, что у них с Сакеном есть общий дом.
"У меня есть свой дом, у него - свой, но когда мы хотим быть вместе мы живем в нашем общем доме. Мы не всегда живем вместе, потому что мы творческие люди и нам обоим нужно личное пространство", - пояснила она.
"Айжулдыз - очень творческий человек, если она кажется людям очень строгой и спокойной, то дома она как разбалованный ребенок", - рассказал о возлюбленной Сакен.
Айжулдыз также заявила, что идет подготовка к свадьбе.
"Подготовка идет полным ходом, но где и когда будет свадьба, вы узнаете позже", - ответила она.
Сакен добавил, что свадьба ожидается с большим количеством гостей.
"Красивая, классная будет свадьба, будет, наверное, много людей" , - рассказал экстрим-блогер.
А вот на ұзату той дочь Жанар Айжановой решила пригласить только самых близких.
"Не будет никаких блогеров и артистов", - заключила Адайбекова.
Ранее Айжулдыз Адайбекова и Сакен Кагаров прогулялись по Алматы в ярких нарядах.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2171917-budet-mnogo-lyudey-ayzhuldyz-adaybekova-i-saken-kagarov-gotovyatsya-k-svadbe/
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