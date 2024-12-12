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Певица AYREE выходит замуж (фото, видео)

Опубликовано:

Нуркен Касымов и AYREE
Нуркен Касымов и AYREE. Фото: instagram.com/___qassym___

Казахстанская певица AYREE выходит замуж. Ей неожиданно сделали романтическое предложение руки и сердца и она ответила согласием своему избраннику, передает NUR.KZ.

Избранником AYREE стал клипмейкер Нуркен Касымов. Видео памятного события - предложения руки и сердца - появилось в его блоге в Instagram и в ленте самой певицы.

"Она сказала "да", - написал он, добавив "красное сердечко".

Индира Едильбаева, Али Окапов, Акерке Буркитбай, Динара Сатжан, Аша Матай и другие представили отечественного шоу-бизнеса поздравили пару. К ним присоединились и другие пользователи соцсети.

"Счастья вам", "Дорогие, это прекрасно, будьте счастливы", "Айри, рада за тебя", "Нуркен, красавчик. Лучшего предложения я не видел. Желаю, чтобы у вас в жизни все было так романтично, гармонично и красиво", - отметили в Сети.

Напомним, AYREE рассказала о рождении особенного ребенка и разводе. Она также призналась, что мечтает создать семью.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2199345-pevica-ayree-vyhodit-zamuzh-foto-video/

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