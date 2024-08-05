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Фаризе Ескермес провели обряды "қыз ұзату" и "сырға салу" (видео)

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Фариза Ескермес с возлюбленным
Фариза Ескермес с возлюбленным. Фото: instagram.com/fariza_yeskermes

Отечественная актриса Фариза Ескермес показала кадры со своего "қыз ұзату" в Instagram. В этот же вечер звезде сериала "Мошенники" провели обряд "сырға салу", передает NUR.KZ.

Мама жениха по казахским традициям одела невесте серьги. Видео Фариза разместила в своем блоге. Для важного вечера в своей жизни невеста выбрала нежное платье молочного цвета на одно плечо, которое подчеркнуло ее стройную фигуру.

Провожая невесту, Балжан Бидаш исполнила песню. Певица подвела Фаризу к жениху, а он, подняв свою избранницу на руки, унес ее из отчего дома.

"Думала, не буду плакать. Но не вышло. Было очень трогательно, я расплакалась от счастья. Спасибо моим родителям, близким, подругам, друзьям.

В этом доме я выросла, меня сильно баловали. Родители даже говорили: "И как же ты, такая неженка и белоручка, сможешь стать келин?! Главное, чтобы тебя любили как дочь".

Слова моей мамы исполнились, я стала келин в прекрасной семье. Они не называют меня келин, а зовут дочерью", - призналась Фариза.

Актрису тепло поздравили звездные коллеги и поклонники, пожелав ей счастья.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2144491-farize-eskermes-proveli-obryady-yz-zatu-i-syr-a-salu-video/

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