"Встречался с ней всего 17 раз до свадьбы": звезда фильма "Дәстүр" женился (видео)

Казахстанский актер Ермек Шынболатов, сыгравший главную роль в фильме "Дәстүр", выбыл из числа завидных холостяков отечественного шоу-бизнеса, передает NUR.KZ.

О том, как познакомился с избранницей, актер рассказал в программе Revue News. Ею стала 18-летняя девушка из солнечного Шымкента по имени Гульбала. Молодые люди познакомились в социальных сетях и встречались порядка 7 месяцев.

"Раз в две недели в выходной покупал билет и летел к ней. Погуляем пару дней и я снова уезжаю. Мы встречались всего 17 раз перед свадьбой. Я просто ее увидел впервые, сердце мое что-то почувствовало и я влюбился", - признался Шынболатов.

Друг актера рассказал, что молодые люди часто общались по телефону.

"Когда мы были на съемках в Турции, они могли ночами говорить по телефону и нам тоже не давали спать. Ермек ходил невыспавшийся на съемках", - посмеялся он.

Нелегко Ермеку было убедить ее родителей выдать дочь за него замуж. Однако актер постарался сделать все согласно традициям - выплатил хороший калым за невесту и устроил пышную свадьбу.