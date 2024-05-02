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Серикбол Сайлаубек женился во второй раз: кадры с его свадьбы появились в Сети

Опубликовано:

Серикбол Сайлаубек с избранницей
Серикбол Сайлаубек с избранницей. Кадр из видео: instagram.com/iskakov_showman

Казахстанский исполнитель Серикбол Сайлаубек женился во второй раз. Кадры с его свадьбы, куда были приглашены звездные коллеги, появились в соцсети, передает NUR.KZ.

Видео со свадьбы Серикбола Сайлаубека выложил в своем сторис ведущий и шоумен Руслан Искаков. На кадрах можно увидеть сидящих за столом в центре зала торжеств жениха в строгом черном костюме и невесту в белоснежном платье.

На свадьбу были приглашены и звездные гости - коллеги Серикбола Сайлаубека. Для молодых спел свои хиты "Балқия" и "Қызыл раушан" Улангасыр Ками. Его исполнение заставило гостей танцевать без устали.

Видео со свадьбы также появилось на страничке другого шоумена Жанибека Бухарбая.

"Будьте счастливы, очень трогательный момент", - подписал он.

На кадрах жених исполняет в честь своей избранницы душевную песню, взяв ее за руку.

Отметим, что Серикбол Сайлаубек - многодетный отец, у него четверо детей от первого брака.

Видео взято со страниц Жанибека Бухарбая и Руслана Искакова в Instagram

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2094839-serikbol-saylaubek-zhenilsya-vo-vtoroy-raz-kadry-s-ego-svadby-poyavilis-v-seti/

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