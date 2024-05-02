Серикбол Сайлаубек женился во второй раз: кадры с его свадьбы появились в Сети
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Казахстанский исполнитель Серикбол Сайлаубек женился во второй раз. Кадры с его свадьбы, куда были приглашены звездные коллеги, появились в соцсети, передает NUR.KZ.
Видео со свадьбы Серикбола Сайлаубека выложил в своем сторис ведущий и шоумен Руслан Искаков. На кадрах можно увидеть сидящих за столом в центре зала торжеств жениха в строгом черном костюме и невесту в белоснежном платье.
На свадьбу были приглашены и звездные гости - коллеги Серикбола Сайлаубека. Для молодых спел свои хиты "Балқия" и "Қызыл раушан" Улангасыр Ками. Его исполнение заставило гостей танцевать без устали.
Видео со свадьбы также появилось на страничке другого шоумена Жанибека Бухарбая.
"Будьте счастливы, очень трогательный момент", - подписал он.
На кадрах жених исполняет в честь своей избранницы душевную песню, взяв ее за руку.
Отметим, что Серикбол Сайлаубек - многодетный отец, у него четверо детей от первого брака.
Видео взято со страниц Жанибека Бухарбая и Руслана Искакова в Instagram
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2094839-serikbol-saylaubek-zhenilsya-vo-vtoroy-raz-kadry-s-ego-svadby-poyavilis-v-seti/