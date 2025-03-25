Обращение Эрдогана к оппозиции и сотни задержанных: что происходит в Турции

Реджеп Тайип Эрдоган на фоне акций протеста в стране призвал оппозицию "не играть на нервах" турецкого народа. Между тем, число задержанных в стране растет.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после заседания кабинета министров вытсупил с обращением к нации на фоне протестов в стране. Как пишет Deutche Welle, Эрдоган заявил, что протесты из-за заключения в тюрьму мэра Стамбула Экрема Имамоглу превратились в "движение насилия".

Также Эрдоган обвинил оппозиционную партию в провоцировании протестов.

"Хватит играть с нервами нации", - сказал он. Кроме того, Эрдоган заявил, что виновных привлекут к ответственности.

"Оппозиция несет ответственность за наших раненых полицейских, разбитые окна наших владельцев магазинов и поврежденную государственную собственность. Они будут привлечены к ответственности за все это, политически в парламенте и юридически в судебной системе", - заявил Эрдоган.

По данным РИА Новости, он также отдельно обратился к оппозиции с требованием "прекратить провокации".

"Я уже несколько раз призывал вас прекратить нарушать покой наших граждан провокациями. Если у вас хватит смелости, отчитайтесь за коррупцию, воровство, полученные взятки, совершенные нарушения. Если вы ручаетесь за обвинения в текущем расследовании и за арестованных людей, выйдите и скажите об этом открыто.

Не натравливайте на нашу полицию маргинальные левые организации, чьи лозунги и менталитет вы взяли на вооружение", - заявил турецкий лидер.

Реджеп Тайип Эрдоган во время заседания кабинета министров. Фото: Turkish Presidency/Mustafa Kamaci / Handout/Anadolu via Getty Images)

По информации The Wasghingto Post, в Стамбуле и Анкаре продолжились столкновения полиции с антиправительственными протестующими, для разгона толпы использовались водометы и перцовый баллончик.

Между тем, министр внутренних дел Турции Али Йерликая в своем аккаунте в X заявил, что за время протестов задержано более 1100 человек.

"Во время демонстраций пострадали 123 наших полицейских. В ходе акций были изъяты кислота, камни, палки, фейерверки, бутылки с зажигательной смесью, топоры и ножи. Продолжаются судебные разбирательства в отношении тех, кто нападает на нашу полицию, наносит ущерб общественной собственности и угрожает безопасности наших людей.

За совершение противоправных действий задержано 1133 человека. Среди задержанных выявлены лица, связанные с 12 различными террористическими организациями", - сказано в сообщении.

Столковение полиции и протестующих в Турции. Фото: Angelos Tzortzinis/AFP via Getty Images)

По его словам, некоторые из задержанных были привлечены к ответственности за кражу, мошенничество, сексуальные домогательства, умышленное нанесение телесных повреждений и др.

Напомним, мэр Стамбула Экрем Имамоглу и его советник по связям с прессой Мурат Онгун были задержаны в ходе спецоперации и доставлены в суд 19 марта.

После этого в стране ограничили доступ к социальным сетям. Кроме того, на фоне задержания мэра в Стамбуле до 23 марта запретили все виды собраний, демонстраций и митингов.

Экрем Имамоглу вскоре после задержания опубликовал заявление в своих соцсетях. Он заявил, что "стоит решительно", доверяя "жителям города и Турции". А в полиции сообщили, что Имамоглу будет находиться под стражей в течение ближайших четырех дней.

После этого стамбульские студенты вышли на протест против задержания Имамоглу. Полиция, между тем, применила силу против митингующих. СМИ писали, что жители многих районов Стамбула устроили "кастрюльный бунт" в связи с задержанием Имамоглу.

На ситуацию отреагировал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который заявил, что оппозиция пытается политизировать задержание. 23 марта, стало известно, что в ходе протестов задержаны 323 человека.

Также 23 марта Суд в Турции вынес решение об аресте Экрема Имамоглу. А накануне руководство провинции запретили въезд и выезд из Стамбула.