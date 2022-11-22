Токаев официально признан избранным президентом. ЦИК опубликовала постановление

Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/toqaev2022

Центральная избирательная комиссия Казахстана на своем официальном сайте опубликовала постановление об установлении итогов внеочередных выборов президента республики.

В документе говорится, что Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан постановляет:

считать Токаева Касым-Жомарта Кемелевича избранным президентом Республики Казахстан. Зарегистрировать Токаева Касым-Жомарта Кемелевича в качестве президента Республики Казахстан. Вручить зарегистрированному президенту Республики Казахстан соответствующее удостоверение. Определить 26 ноября 2022 года днем принесения присяги президента Республики Казахстан Токаева Касым-Жомарта Кемелевича, избранного на внеочередных выборах 20 ноября 2022 года. Опубликовать в средствах массовой информации прилагаемое сообщение об итогах внеочередных выборов президента Республики Казахстан.

Напомним, 20 ноября в Казахстане состоялись внеочередные выборы президента Казахстана. По официальным данным ЦИК, набрав 81,31% голосов избирателей, на них победил Касым-Жомарт Токаев. По информации ЦИК, инаугурация Касым-Жомарта Токаева состоится уже в эту субботу, 26 ноября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1998465-tokaev-ofitsialno-priznan-izbrannym-prezidentom-tsik-opublikovala-postanovlenie/