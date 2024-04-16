Токаев встретился со спасателями, волонтерами и бизнесменами СКО

Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился со спасателями, волонтерами и бизнесменами Северо-Казахстанской области, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"В завершение рабочей поездки в СКО Касым-Жомарт Токаев встретился со спасателями, волонтерами и бизнесменами, оказывающими помощь пострадавшим от наводнения.

Президент отметил высокую сплоченность жителей региона во время чрезвычайной ситуации и выразил благодарность всем гражданам, вовлеченным в борьбу с природной стихией", — говорится в сообщении Акорды.

Общественный заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана по Северо-Казахстанской области Елена Семидоцких проинформировала главу государства об открытии в каждом районе пунктов приема гуманитарной помощи.

Руководитель фронт-офиса волонтеров Birgemiz Анастасия Волкова, в свою очередь, сообщила о создании оперативного штаба волонтеров быстрого реагирования. Отмечается, что штаб уже проводит обучение и координацию работы более 2500 волонтеров.

Выступил перед президентом и генеральный директор АО "Севказэнерго" Анатолий Казановский, который рассказал, что акционеры предприятия выделили 100 млн тенге, установили трансформаторы и провели линии электропередач.

ТОО "Кызылжар жолдары", по информации руководителя компании Асхата Жолдаспаева, принимает активное участие в противопаводковых мероприятиях, выделяя спецтехнику и другое необходимое оборудование для строительства и укрепления плотин.

Напомним, сегодня президент прилетел с рабочей поездкой в Северо-Казахстанскую область. В первую очередь он совершил облет Кызылжарского района, окрестностей Петропавловска, а также Сергеевского водохранилища.

А позже, в ходе встречи с руководством региона, озвучил свои поручения правительству — отказаться от дорогостоящих имиджевых мероприятий.

Касым-Жомарт Токаев встретился также с жителями региона, эвакуированными после наводнения. В беседе с гражданами президент сообщил, что государство примет все необходимые меры, а после оценки комиссии местному населению будет выплачена компенсация за ущерб имущества.

Позже Токаев также осмотрел Петропавловский гидроузел.

Паводки в СКО

Напомним, в "Казгидромете" ранее сообщили, что вторая волна паводков ожидается в трех регионах Казахстана, в том числе в СКО.

Между тем на прошлой неделе замакима СКО Канат Дузелбаев предупреждал, что в течение 7-8 дней паводки могут достичь города Петропавловска. Также большая вода, по его словам, угрожает трем районам области.

Роман Скляр в связи со сложной паводковой ситуацией поручил акиму Петропавловска Серику Мухамедиеву начать принудительную эвакуацию населения пригородных территорий. Отмечалось, что в последние дни в СКО резко ухудшилась паводковая ситуация.

Добавим, что в пятницу утром в Петропавловске потоки талой воды с огромными кусками льда повредили линии электропередачи. Из-за этого городская насосная станция оказалась обесточена - и город остался без воды. В соцсетях горожане публиковали видео, на которых запечатлены огромные очереди у водовозов.

Аким города Серик Мухамедиев извинился перед жителями Петропавловска и сообщил, что все силы и средства СКРЭК направлены на скорейшее возобновление подачи электроэнергии на станцию. Позже водоснабжение в городе было восстановлено.

В субботу, 13 апреля, в Петропавловске частично отключился свет. Комментируя ситуацию, Серик Мухамедиев заявил, что за все время паводков льдины такой "агрессии" не проявляли. Он отмечал, что специалисты проводят восстановительные работы.

Помимо этого, двумя днями ранее в Петропавловске закрыли въезд в город, а накануне учеников перевели на дистанционное обучение.

Накануне также сообщалось, что в регионе подтоплено больше 1,7 тыс. домов, а людей эвакуируют круглосуточно.