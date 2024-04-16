Токаев: Думаю, что ближайшие 10 дней будут самыми критическими

Касым-Жомарт Токаев после облета подтопленных территорий Северо-Казахстанской области встретился с жителями региона, эвакуированными после наводнения, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В беседе с гражданами президент сообщил, что государство примет все необходимые меры. На сегодняшний день единовременная выплата осуществляется всем пострадавшим от паводков. После оценки комиссии местному населению будет выплачена компенсация за ущерб имущества.

Для жителей, чьи дома не подлежат восстановлению, будет построено новое жилье и подведена вся необходимая инфраструктура. Кроме того, пострадавшим предоставят отсрочки по кредитам и займам.

Токаев в СКО. Фото: Акорда

По словам Касым-Жомарта Токаева, жителям будет оказана всесторонняя помощь.

"Мы сейчас переживаем тяжелое время. Это общенациональное бедствие. С другой стороны, положительные признаки уже налицо. Вода постепенно уходит. Думаю, что ближайшие 10 дней будут самыми критическими, но уже сейчас мы принимаем меры по реконструкции всей страны и ликвидации последствий этого бедствия.

Как я уже говорил, правительство не оставит никого из граждан без соответствующей заботы. Мы компенсируем все расходы, которые вы понесли в ходе этого затопления. Каждый гражданин, каждая семья будут обеспечены заботой со стороны государства. Это для меня сейчас приоритетная задача", – заявил президент.

Напомним, сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Северо-Казахстанскую область и начал с облета Кызылжарского района.

Также стало известно, что президент поручил правительству и другим госорганам отказаться от проведения крупных имиджевых мероприятий.