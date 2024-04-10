Принудительно эвакуировать жителей пригорода Петропавловска, не желающих покидать свои дома, поручил Скляр

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр поручил акиму Петропавловска Серику Мухамедиеву начать принудительную эвакуацию населения пригородных территорий, передает NUR.KZ со ссылкой на кабмин.

Как сообщается на сайте правительства РК, во время очередного ночного объезда аким Мухамедиев доложил вице-премьеру о нежелании 32 жителей поселка Заречный и дачных массивов эвакуироваться из зоны подтопления. По его словам, граждане заявляют, что справятся с паводками своими силами.

Во избежание несчастных случаев Роман Скляр дал срочное распоряжение о принудительной эвакуации.

"Я даю поручение непосредственно акимату, департаменту полиции и ДЧС начать принудительную эвакуацию населения. Нужно обеспечить безопасность людей. Никто не должен пострадать. Когда такое наводнение застает людей врасплох – это страшно. Люди не должны сознательно подвергать себя риску, это недопустимо", — сказал он.

Вице-премьер также проверил укрепления на участке объездной дороги в районе Подгора, проинспектировал состояние дамб в поселке Кожевенный и по улице Ущева.

В ходе инспекции Скляр поручил вызвать на все дамбы геодезистов для проверки укреплений после обновленного прогноза о приливе воды, а также уполномочил сотрудников акимата, службы спасения и полицейских оказать всемерную помощь в эвакуации граждан, бытовой техники, домашних питомцев и скота из зоны сильной угрозы подтоплений.

Напомним, в воскресенье, 7 апреля, замакима СКО Канат Дузелбаев предупреждал, что в течение 7-8 дней паводки могут достичь Петропавловска. Также большая вода, по его словам, угрожает трем районам области.

8 апреля в двух районах Северо-Казахстанской области началась заблаговременная эвакуация населения из-за поднятия уровня воды в реке Есиль.

Позже Олжас Бектенов совершил объезд поймы реки Есиль. Сообщалось, что согласно прогнозу "Казгидромет", в связи с резким потеплением и таянием снега в период с 6 по 12 апреля возможно увеличение притока воды на объем от 2400 до 3600 млн м3.

В целом же премьер ранее давал поручения ряду министерств и акиматов в связи с паводковой ситуацией в стране. Чтобы пропустить талые воды, в регионе в шести местах вскрыли дорожное полотно.