"Будем делать все возможное": аким Петропавловска извинился перед горожанами (видео)

Аким Петропавловска Серик Мухамедиев опубликовал на своей странице в Instagram обращение к горожанам - градоначальник принес извинения, передает NUR.KZ.

Аким отреагировал на то, что город остался без питьевой воды.

"Я приношу свои извинения за предоставленные неудобства. СКРЭК планировала восстановить электроснабжение в течение четырех часов. Уже 10 часов бригады работают. Но направляющиеся ледяные массы в сторону насосной усложняют процесс, природная стихия берет свое, такого не было никогда", - отметил Мухамедиев.

По его информации, повреждены еще 4 опоры. Из-за сложившихся обстоятельств работы продлятся всю ночь. Все силы и средства СКРЭК направлены на скорейшее возобновление подачи электроэнергии на станцию.

"Мы будем делать все возможное. Сейчас осуществляется подвоз во дворы и социальные объекты. По мере набора воды жителями дислокация машин может меняться, по вопросам точек можете обращаться в диспетчерскую службу ТОО «Кызылжар Су».

Воды достаточно, цистерны большие от 10 до 20 тонн. Машин тоже достаточно! Самое главное - не поддавайтесь панике! Доверяйте только официальным источникам!" - обратился Мухамедиев к горожанам.

Отметим, в СКО остается сложной паводковая ситуация.

В воскресенье, 7 апреля, замакима СКО Канат Дузелбаев предупреждал, что в течение 7-8 дней паводки могут достичь города Петропавловска. Также большая вода, по его словам, угрожает трем районам области.

Позже стало известно, что в регионе талые воды со льдом снесли несколько опор ЛЭП – в трех селах жители остались без электричества.

В двух районах Северо-Казахстанской области началась заблаговременная эвакуация населения из-за поднятия уровня воды в реке Есиль.

А несколько дней назад Роман Скляр поручил акиму Петропавловска Серику Мухамедиеву начать принудительную эвакуацию населения пригородных территорий. Отмечалось, что в последние дни в СКО резко ухудшилась паводковая ситуация.

Добавим, что согласно последним данным МЧС РК, с начала паводкового периода в Казахстане спасено 96 472 человека, из них 31 640 детей. В пунктах временного размещения находятся 7 605 человек, из них 3 474 ребенка.