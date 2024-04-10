Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Всю ночь не спали - дежурили": паводковая ситуация резко ухудшилась в СКО (видео)

Опубликовано:

Паводок в селе Покровка
Паводок в селе Покровка. Кадр из видео: astanatv.kz

В СКО резко ухудшилась паводковая ситуация - большая вода угрожает жителям нескольких сел Есильского района. Сельчане рассказали, как готовятся к подтоплениям, передает телеканал "Астана".

Вчера сообщалось, что в селах, расположенных в зоне угрозы паводка, началась предварительная эвакуация. В Покровке, где проживает полторы тысячи человек, люди экстренно покидают свои дома.

Одна из жительниц села рассказала, что недавно сделала ремонт в доме. Однако теперь она может и вовсе лишиться жилья.

"Мы ночью не спали. Дежурили с соседями. В четыре часа утра вода была уже здесь, возле туалета. Через час она была уже у меня возле дома. И все, и мы начали собирать вещи, детей отправлять, эвакуировать, мебель мы до этого подняли, так как мы готовились, знали", - поделилась Инга Тодоровская.

Затопило и дом ее матери по соседству. Женщина отправила дочь в Петропавловск на неопределенное время.

Когда стабилизируется ситуация, не знает никто. Многие из сельчан живут в Покровке не один десяток лет. Старожилы говорят: такого бедствия еще не переживали.

"Вода начала поступать часа в 4 утра. У нас в огороде уже была, а вчера мы вывозили своими силами. Хозяйство все на крыше сарая – куры, кролики. А так, видно же, все видно. Жалко все, конечно. Все прахом пойдет", - сетует сельчанка Лилия Завьялова.

"В этом году, коли такой большой перелив в Сергеевском водохранилище на целый метр, конечно, мы знали уже, что лучшего не будет. Кое-что вывезли из мебели, кое-что подняли на столы, а с хозяйства только куры – к сестре увезли. Вода прибывает – уже за считанные минуты к крыльцу вон подошла", - рассказала еще одна сельчанка Нина Кошерева.

Аким Покровского сельского округа Бибигуль Ермекбай говорит, что сейчас главная задача – обезопасить людей. Особое внимание уделяют одиноким пенсионерам, которые не могут эвакуироваться самостоятельно. Пытаются спасти и домашний скот.

"Эвакуируем скот. Население эвакуируется самостоятельно. У нас определен эвакуационный пункт – высший сельскохозяйственный колледж – общежитие. Там у нас более 200 коек, которые мы можем предоставить для населения.

Для сельхозживотных у нас определено место – территория крестьянского хозяйства, которое предоставило для нас технику, скотовоз, и со вчерашней ночи эвакуировали скот", - проинформировала Ермекбай.

Корреспонденты отмечают, что ситуация в Покровке меняется молниеносно. За день уровень воды поднялся больше метра, подтопленными оказались 56 домов.

Населенный пункт посетили первый вице-премьер Роман Скляр и глава региона Гауез Нурмухамбетов. Они заверили сельчан, что ущерб людям возместят в полном объеме.

Напомним, в воскресенье, 7 апреля, замакима СКО Канат Дузелбаев предупреждал, что в течение 7-8 дней паводки могут достичь города Петропавловска. Также большая вода, по его словам, угрожает трем районам области.

Талые воды со льдом в регионе снесли несколько опор ЛЭП – в трех селах жители остались без электричества.

Кроме того, мы писали о том, что в двух районах Северо-Казахстанской области началась заблаговременная эвакуация населения из-за поднятия уровня воды в реке Есиль.

Позже Олжас Бектенов совершил объезд поймы реки Есиль. Сообщалось, что согласно прогнозу "Казгидромет", в связи с резким потеплением и таянием снега в период с 6 по 12 апреля возможно увеличение притока воды на объем от 2400 до 3600 млн м3.

В целом же премьер ранее давал поручения ряду министерств и акиматов в связи с паводковой ситуацией в стране.

Также мы писали, что дорожное полотно вскрыли в шести местах в СКО, чтобы пропустить талые воды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2081963-vsyu-noch-ne-spali-dezhurili-pavodkovaya-situatsiya-rezko-uhudshilas-v-sko-video/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.