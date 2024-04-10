"Всю ночь не спали - дежурили": паводковая ситуация резко ухудшилась в СКО (видео)

В СКО резко ухудшилась паводковая ситуация - большая вода угрожает жителям нескольких сел Есильского района. Сельчане рассказали, как готовятся к подтоплениям, передает телеканал "Астана".

Вчера сообщалось, что в селах, расположенных в зоне угрозы паводка, началась предварительная эвакуация. В Покровке, где проживает полторы тысячи человек, люди экстренно покидают свои дома.

Одна из жительниц села рассказала, что недавно сделала ремонт в доме. Однако теперь она может и вовсе лишиться жилья.

"Мы ночью не спали. Дежурили с соседями. В четыре часа утра вода была уже здесь, возле туалета. Через час она была уже у меня возле дома. И все, и мы начали собирать вещи, детей отправлять, эвакуировать, мебель мы до этого подняли, так как мы готовились, знали", - поделилась Инга Тодоровская.

Затопило и дом ее матери по соседству. Женщина отправила дочь в Петропавловск на неопределенное время.

Когда стабилизируется ситуация, не знает никто. Многие из сельчан живут в Покровке не один десяток лет. Старожилы говорят: такого бедствия еще не переживали.

"Вода начала поступать часа в 4 утра. У нас в огороде уже была, а вчера мы вывозили своими силами. Хозяйство все на крыше сарая – куры, кролики. А так, видно же, все видно. Жалко все, конечно. Все прахом пойдет", - сетует сельчанка Лилия Завьялова.

"В этом году, коли такой большой перелив в Сергеевском водохранилище на целый метр, конечно, мы знали уже, что лучшего не будет. Кое-что вывезли из мебели, кое-что подняли на столы, а с хозяйства только куры – к сестре увезли. Вода прибывает – уже за считанные минуты к крыльцу вон подошла", - рассказала еще одна сельчанка Нина Кошерева.

Аким Покровского сельского округа Бибигуль Ермекбай говорит, что сейчас главная задача – обезопасить людей. Особое внимание уделяют одиноким пенсионерам, которые не могут эвакуироваться самостоятельно. Пытаются спасти и домашний скот.

"Эвакуируем скот. Население эвакуируется самостоятельно. У нас определен эвакуационный пункт – высший сельскохозяйственный колледж – общежитие. Там у нас более 200 коек, которые мы можем предоставить для населения.

Для сельхозживотных у нас определено место – территория крестьянского хозяйства, которое предоставило для нас технику, скотовоз, и со вчерашней ночи эвакуировали скот", - проинформировала Ермекбай.

Корреспонденты отмечают, что ситуация в Покровке меняется молниеносно. За день уровень воды поднялся больше метра, подтопленными оказались 56 домов.

Населенный пункт посетили первый вице-премьер Роман Скляр и глава региона Гауез Нурмухамбетов. Они заверили сельчан, что ущерб людям возместят в полном объеме.

Напомним, в воскресенье, 7 апреля, замакима СКО Канат Дузелбаев предупреждал, что в течение 7-8 дней паводки могут достичь города Петропавловска. Также большая вода, по его словам, угрожает трем районам области.

Талые воды со льдом в регионе снесли несколько опор ЛЭП – в трех селах жители остались без электричества.

Кроме того, мы писали о том, что в двух районах Северо-Казахстанской области началась заблаговременная эвакуация населения из-за поднятия уровня воды в реке Есиль.

Позже Олжас Бектенов совершил объезд поймы реки Есиль. Сообщалось, что согласно прогнозу "Казгидромет", в связи с резким потеплением и таянием снега в период с 6 по 12 апреля возможно увеличение притока воды на объем от 2400 до 3600 млн м3.

В целом же премьер ранее давал поручения ряду министерств и акиматов в связи с паводковой ситуацией в стране.

Также мы писали, что дорожное полотно вскрыли в шести местах в СКО, чтобы пропустить талые воды.