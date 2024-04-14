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Въезд в Петропавловск закрыли из-за наводнения

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Петропавловск
Петропавловск. Фото: pkzsk.info

Паводковая ситуация осложняется в Петропавловске - в воскресенье, 14 апреля, здесь закрыли въезд и выезд из города, сообщает агентство Kazinform.

Как сообщил начальник управления полиции города Марат Жумалиев, в пригороде Петропавловска - районе Подгора - затоплен мост, заполнена нижняя часть. Нет дороги в Заречный и Кожевенный поселок.

"Уровень воды растет, хоть и не такими темпами. Угроза сохраняется. Сильное течение возле моста, там большой залив, вода идет по руслу", — рассказал Жумалиев.

По данным издания, сейчас въезд в город через контрольно-пропускной пункт "Южный" открыт только для грузовых автомобилей. Полицейские пропускают только машины с продовольственными товарами, ГСМ и гумпомощью.

По информации ДЧС на 10:45, в регионе сохраняются четыре перелива через проезжую часть.

По данным департамента полиции, сейчас в селе Прибрежном проводится тотальная эвакуация.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2084516-vezd-v-petropavlovsk-zakryli-iz-za-navodneniya/

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