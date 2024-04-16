Токаев о паводках: Правительство не оставит никого из граждан без соответствующей заботы
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Президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с эвакуированными жителями СКО заверил, что все расходы, которые люди понесли из-за наводнения, будут компенсированы, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
"Как я уже говорил, правительство не оставит никого из граждан без соответствующей заботы. Мы компенсируем все расходы, которые вы понесли в ходе этого затопления. Каждый гражданин, каждая семья будут обеспечены заботой со стороны государства. Это для меня сейчас приоритетная задача", – подчеркнул президент.
Ранее глава государства также заявлял, что ближайшие 10 дней будут самыми критическими.
"Но уже сейчас мы принимаем меры по реконструкции всей страны и ликвидации последствий этого бедствия", – говорил он.
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев поручил правительству и другим госорганам отказаться от проведения дорогостоящих имиджевых мероприятий, чтобы сэкономить деньги для восстановления регионов, пострадавших от паводков.
При этом он выразил благодарность гражданам за то, что они с пониманием отнеслись к этим трудностям.
Напомним, сегодня президент прилетел с рабочей поездкой в Северо-Казахстанскую область. Первым делом он совершил облет Кызылжарского района, окрестностей Петропавловска, а также Сергеевского водохранилища. Также глава государства осмотрел Петропавловский гидроузел.
Паводки в СКО
Напомним, в Северо-Казахстанской области до сих пор наблюдается сложная паводковая ситуация.
Ранее Роман Скляр поручал акиму Петропавловска Серику Мухамедиеву начать принудительную эвакуацию населения пригородных территорий.
Добавим, что в пятницу утром в Петропавловске потоки талой воды с огромными кусками льда повредили линии электропередачи. Из-за этого городская насосная станция оказалась обесточена, а город остался без воды.
В соцсетях горожане публиковали видео, на которых запечатлены огромные очереди у водовозов.
Позже аким города Серик Мухамедиев извинился перед жителями Петропавловска и сообщил, что все силы и средства СКРЭК направлены на скорейшее возобновление подачи электроэнергии на станцию. Через некоторое время водоснабжение в городе было восстановлено.
Вчера также сообщалось, что в регионе подтоплено больше 1,7 тыс. домов, а людей эвакуируют круглосуточно.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2085779-tokaev-o-pavodkah-pravitelstvo-ne-ostavit-nikogo-iz-grazhdan-bez-sootvetstvuyuschey-zaboty/