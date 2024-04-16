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Токаев о паводках: Правительство не оставит никого из граждан без соответствующей заботы

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Встреча Касым-Жомарта Токаева с эвакуированными жителями
Встреча Касым-Жомарта Токаева с эвакуированными жителями. Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с эвакуированными жителями СКО заверил, что все расходы, которые люди понесли из-за наводнения, будут компенсированы, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Как я уже говорил, правительство не оставит никого из граждан без соответствующей заботы. Мы компенсируем все расходы, которые вы понесли в ходе этого затопления. Каждый гражданин, каждая семья будут обеспечены заботой со стороны государства. Это для меня сейчас приоритетная задача", – подчеркнул президент.

Ранее глава государства также заявлял, что ближайшие 10 дней будут самыми критическими.

"Но уже сейчас мы принимаем меры по реконструкции всей страны и ликвидации последствий этого бедствия", – говорил он.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев поручил правительству и другим госорганам отказаться от проведения дорогостоящих имиджевых мероприятий, чтобы сэкономить деньги для восстановления регионов, пострадавших от паводков.

При этом он выразил благодарность гражданам за то, что они с пониманием отнеслись к этим трудностям.

Напомним, сегодня президент прилетел с рабочей поездкой в Северо-Казахстанскую область. Первым делом он совершил облет Кызылжарского района, окрестностей Петропавловска, а также Сергеевского водохранилища. Также глава государства осмотрел Петропавловский гидроузел.

Паводки в СКО

Напомним, в Северо-Казахстанской области до сих пор наблюдается сложная паводковая ситуация.

Ранее Роман Скляр поручал акиму Петропавловска Серику Мухамедиеву начать принудительную эвакуацию населения пригородных территорий.

Добавим, что в пятницу утром в Петропавловске потоки талой воды с огромными кусками льда повредили линии электропередачи. Из-за этого городская насосная станция оказалась обесточена, а город остался без воды.

В соцсетях горожане публиковали видео, на которых запечатлены огромные очереди у водовозов.

Позже аким города Серик Мухамедиев извинился перед жителями Петропавловска и сообщил, что все силы и средства СКРЭК направлены на скорейшее возобновление подачи электроэнергии на станцию. Через некоторое время водоснабжение в городе было восстановлено.

Вчера также сообщалось, что в регионе подтоплено больше 1,7 тыс. домов, а людей эвакуируют круглосуточно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2085779-tokaev-o-pavodkah-pravitelstvo-ne-ostavit-nikogo-iz-grazhdan-bez-sootvetstvuyuschey-zaboty/

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