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Жителей села в Атырауской области переселят

Опубликовано:

Село в Атырауской области
Село. Фото: t.me/atyrauakimat

Принято решение о переселении жителей села Аспа Кайыршахтинского сельского округа, которое находится вблизи реки Жайык, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Атырауской области.

Как сообщается в официальном Telegram-канале акимата, глава Атырауской области Серик Шапкенов проверил ход берегоукрепительных работ в ряде микрорайонов.

По информации пресс-службы акима области, в рамках подготовки к паводкам в Атырау планируется возвести 229 км дамб, из которых на вчерашний день было возведено уже 139,2 км. Объем выполненных работ составил 60,8%.

Глава региона посетил микрорайоны Соколок, Аспа, Бесікті, Талқайран, Ақжар, Көктем и Геолог.

Ответственные за участки, местные жители, волонтеры высказали ряд предложений о проводимых работах, обеспечении техникой и необходимом инвентаре. Аким области дал соответствующие поручения.

"В ходе объезда было принято решение о переселении жителей села Аспа Кайыршахтинского сельского округа, в котором в 16 домах проживают 86 человек. Данные дома находятся в непосредственной близости к реке Жайык, из-за течения которой подмывает грунт находящихся там зданий", - сообщили в акимате Атырауской области.

В ходе заседания штаба глава региона поручил поднять уровень берегоукрепительных дамб в городе вдоль набережной.

Отмечается, что в Атырау для проведения противопаводковых работ задействовано 950 единиц техники различных организаций.

Напомним, 7 апреля по всей территории Атырауской области ввели режим ЧС природного характера. В регионе сильно пострадал Кульсары - сперва из города эвакуировали 12 тыс. человек, из них порядка 5,5 тыс. детей. Позже число вывезенных людей возросло.

6 апреля президент Казахстана провел телефонный разговор с акимом Атырауской области. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что держит на контроле паводковую ситуацию в регионе.

На следующий день по поручению главы государства в Атыраускую область прибыл премьер-министр Олжас Бектенов. Он совершил облет территории, осмотрел ход берегоукрепительных работ и встретился с местными жителями.

11 апреля Олжас Бектенов заявил, что необходима максимальная мобилизация сил и средств в том числе в Атырауской области, где приход большой воды ожидается в начале третьей декады апреля.

12 апреля на территории региона подтопило четыре нефтяные скважины. Они были своевременно обесточены и загерметизированы.

Также заместитель акима Атырау Нуржан Ермуханов записал видеообращение к местным жителям и заявил, что эвакуация в городе не объявлена.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2085656-zhiteley-sela-v-atyrauskoy-oblasti-pereselyat/

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