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Еще в одном городе Казахстана школьников перевели на дистанционку из-за паводков

Опубликовано:

Ученицы за партой
Школьники. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В понедельник, 15 апреля, школьники Петропавловска будут учиться дистанционно - в городе проблемы с водоснабжением из-за паводков, передает издание Петропавловск.news.

Сообщается, что на дистанционный формат обучения переведено больше 28 тыс. школьников.

В управлении образования Северо-Казахстанской области пояснили, что причина дистанционки — отсутствие в городе стабильного водоснабжения.

Два источника альтернативного водоснабжения запустили, но вода есть далеко не во всех квартирах областного центра, запуск нового водопровода требует времени.

Издание отмечает, что в пятницу учащиеся второй смены также занимались удаленно.

Напомним, накануне стало известно, что школьники Уральска и еще четырех районов Западно-Казахстанской области с 15 апреля будут учиться дистанционно - в регионе объявлен режим ЧС из-за паводка.

Добавим, что в Петропавловске в пятницу утром потоки талой воды с огромными кусками льда повредили линии электропередачи. Из-за этого городская насосная станция оказалась обесточена и город остался без воды. В соцсетях горожане публиковали видео, на которых запечатлены огромные очереди у водовозов.

Аким города Серик Мухамедиев извинился перед жителями Петропавловска и сообщил, что все силы и средства СКРЭК направлены на скорейшее возобновление подачи электроэнергии на станцию. О возобновлении водоснабжения в городе сообщили вчера утром, однако позже жители стали присылать в редакцию сообщения, что воду так и не дали.

В акимате Петропавловска корреспонденту NUR.KZ рассказали, что в городе подключили два альтернативных источника.

"Воду как таковую везде подключили, но сейчас давление поднимается. Это естественный процесс, как давление поднимется, она уже появится во всех квартирах. Сейчас такой процесс и происходит", - проинформировали в пресс-службе ведомства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2084699-esche-v-odnom-gorode-kazahstana-shkolnikov-pereveli-na-distantsionku-iz-za-pavodkov/

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