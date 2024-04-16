Токаев осмотрел Петропавловский гидроузел (фото)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня во время своей рабочей поездки в СКО осмотрел Петропавловский гидроузел, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Отмечается, что построенный в 1973 году объект служит для регулирования стока реки Есиль путем обеспечения заданного режима наполнения и пуска Сергеевского и Петропавловского водохранилищ.

Как сообщил аким Гауез Нурмухамбетов, паводки в регионе образовались по причине талого стока реки Есиль и прихода воды из Акмолинской области. Особенностью половодья текущего года стало формирование ледяных заторов, которые вызвали резкое повышение уровня воды. Это привело к разрушению инфраструктуры и подтоплению населенных пунктов, находящихся в пойме реки Есиль. Он отметил, что в противопаводковых мероприятиях принимают активное участие 2500 волонтеров. В регион прибыло 300 тонн гуманитарной помощи.

При этом командующий войсками регионального командования "Астана" Ержан Ибраев доложил главе государства о том, что по линии оборонного ведомства для ликвидации чрезвычайной ситуации в СКО задействовано 700 военнослужащих и 33 единицы техники.

Основные усилия группировки сосредоточены на заготовке мешков с песком, оборудовании ограждающей защитной насыпи и укреплении имеющихся заграждений на подступах к районам Петропавловска и населенным пунктам Кызылжарского района. Всего с начала работ военными во взаимодействии с местными исполнительными органами оборудованы и укреплены защитные насыпи общей протяженностью более 15 километров.

Также Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о подвижном пункте управления с задачей отслеживания обстановки в режиме реального времени.

Для этого задействованы разведывательный БПЛА, способный с периодичностью 2,5 часа выдавать информацию на карте местности в 2D формате, а также дрон со встроенной тепловизионной камерой, который позволяет осуществлять круглосуточный облет и мониторинг изменений паводковой ситуации.

Директор РГП ПХВ "Казводхоз" по Северо-Казахстанской области Шугаип Ибатуллин сообщил президенту о том, что Сергеевское водохранилище в 2022 году прошло многофакторную проверку, его техническое состояние признано удовлетворительным. На сегодняшний день оба водохранилища в регионе работают согласно штатному расписанию.

Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев прилетел с рабочей поездкой в Северо-Казахстанскую область. Первым делом он совершил облет Кызылжарского района, окрестностей Петропавловска, а также Сергеевского водохранилища.

После этого президент встретился с жителями региона, эвакуированными после наводнения. Он сообщил, что государство примет все необходимые меры, а также поручил правительству и другим госорганам отказаться от проведения дорогостоящих имиджевых мероприятий, чтобы сэкономить деньги для восстановления регионов, пострадавших от паводков.

При этом он выразил благодарность гражданам за то, что они с пониманием отнеслись к этим трудностям.

Паводки в СКО

Напомним, в Северо-Казахстанской области до сих пор наблюдается сложная паводковая ситуация.

Ранее Роман Скляр поручал акиму Петропавловска Серику Мухамедиеву начать принудительную эвакуацию населения пригородных территорий.

Добавим, что в пятницу утром в Петропавловске потоки талой воды с огромными кусками льда повредили линии электропередачи. Из-за этого городская насосная станция оказалась обесточена, а город остался без воды.

В соцсетях горожане публиковали видео, на которых запечатлены огромные очереди у водовозов.

Позже аким города Серик Мухамедиев извинился перед жителями Петропавловска и сообщил, что все силы и средства СКРЭК направлены на скорейшее возобновление подачи электроэнергии на станцию. Через некоторое время водоснабжение в городе было восстановлено.

Вчера также сообщалось, что в регионе подтоплено больше 1,7 тыс. домов, а людей эвакуируют круглосуточно.