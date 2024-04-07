Трем районам СКО и Петропавловску грозит подтопление в ближайшую неделю

Замакима СКО Канат Дузелбаев предупредил, что в течение 7-8 дней паводки могут достичь города Петропавловска. Также большая вода угрожает трем районам области, передает NUR.KZ со ссылкой на СЦК.

По словам Каната Дузелбаева, на данный момент перелив на Сергеевском водохранилище составляет 355 сантиметров, однако пик перелива не наступил.

"В 2017 году перелив составлял 338 сантиметров. По прогнозу перелив составит до 4 метров (в этом году – прим. ред.). Это создает угрозу подтопления 3 районам и городу Петропавловску. В зону подтопления попадает 845 жилых домов и 5 тыс. дач. Ожидаемый приход большой воды до областного центра 7-8 дней", – сообщил он сегодня на брифинге СЦК.

Как отметил Дузелбаев, наиболее сложная обстановка наблюдается в 8 районах из 13. Покрытие снегом составляет от 38 до 50%. Сохраняется угроза подтопления 262 населенных пунктов.

Подтопленными остаются 25 домов из 38. Эвакуировано около 100 человек, возвращены домой 36 человека. Подтоплены 109 придомовых территорий.

"На дорогах зарегистрировано 48 переливов, 36 – действующих. Вскрыто 7 участков дорожного полотна, проводится работа по откачке воды. Очищено 155 километров арыков, расширено и углублено 96,6 километров каналов, заготовлено 55 тыс. штук мешкотары, уложено 23 тыс. штук. Задействовано 540 человек и 233 единицы техники. Объекты жизнеобеспечения функционирую в штатном режиме", – отчитался замакима СКО.

Ранее в МЧС показывали кадры из затопленного села в СКО - одну из пожилых жительниц, передвигающуюся на костылях, пришлось выносить из залитого водой дома на руках.

Отметим, что ситуация с паводками в Казахстане продолжает оставаться сложной.

По последним данным МЧС, с начала паводкового периода спасено 72 029 человек, из них 16 078 детей. Сейчас в пунктах временного размещения находятся 14 368 человек, из них 7 255 детей.

При этом вчера президент Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к казахстанцам. По его словам, текущая ситуация – возможно самое крупное бедствие по своим масштабам и последствиям за последние 80 с лишним лет.

Глава государства подчеркнул, что никто из пострадавших не останется без помощи и поручил правительству разбронировать государственный материальный резерв, чтобы помочь жителям.

Представители Генпрокуратуры заявили, что они устанавливают причины затопления конкретных населенных пунктов, разрушения дорог, мостов, гидротехнических и других объектов.

"В частности, изучается целевое расходование бюджетных средств, своевременность и полнота планов по предотвращению паводков. По итогам будет дана соответствующая правовая оценка деятельности каждого уполномоченного органа", – сообщили в ведомстве.