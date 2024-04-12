Огромные очереди у водовозов: что происходит в Петропавловске, оставшемся без воды (видео)

В Петропавловске поток талой воды с глыбами льда обрушил линии электропередачи. В итоге насосная станция горводоканала оказалась обесточена, передает сайт телеканала КТК.

С самого утра жители Петропавловска не могут набрать питьевую воду из-под крана из-за ситуации на насосной станции.

"Данный объект у нас резервным питанием обеспечивают четыре линии. Сегодня в 9 утра были повреждены опоры электропитания на двух линиях, и к 12 часам были повреждены опоры питания еще на двух линиях.

Во всех микрорайонах города будет проводиться работа по обеспечению водоснабжением, задействовано будет порядка 50 цистерн-водовозов", - рассказал руководитель управления внутренней политики СКО Аскар Хабибулин.

Как сообщает телеканал, ЧП произошло близ пригородного села Тепличное. Глыбы льда вместе с водным потоком на огромной скорости буквально срезали несколько опор на своем пути. Падая, бетонные конструкции обрушили еще несколько столбов.

Руководство города сообщило жителям, что через четыре часа подача воды возобновится. Но восстановить электроснабжение за это время не удалось. Ремонт усложняют шквалистый ветер и прибывающая на место аварии вода. Она стремительно приближается к окраинам. В зонах риска эвакуируют жителей.

Пик наводнения в областном центре ожидается в конце этой недели – начале следующей. Спасатели уверяют, что готовы к самым критическим сценариям. В городе действует режим ЧС.

"В случае необходимости, если будут где-то проводиться экстренные эвакуационные мероприятия в городе, в петропавловском аэропорту сейчас базируются три вертолета. Это два Ми-8, еврокоптер, который, в случае необходимости либо если вдруг в случае ухудшения ситуации, если где-то люди останутся, которые могут экстренно, получается, эвакуировать", - сообщил заместитель начальника ДЧС СКО Мурат Кангужинов.

Источник: КТК

Напомним, ранее ситуацию комментировал и аким Петропавловска Серик Мухамедиев. Он извинился перед горожанами и сообщил, что работы продлятся всю ночь.

Между тем в городском акимате изданию Петропавловск.news назвали адреса, где жители могут набрать воду из водовозов:

ул. Жамбыла, 80 (ДСР);

ул. Казахстанской правды, 65 ТЦ "Аврора";

ул. Жамбыла, 154 ТД Ажара (с Горького);

ул. Пушкина, 85 (общежитие СКГУ);

ул. Васильева, 105;

ул. Кошукова, 12;

ул. Абая, 77 (Океан);

ул. Жукова, 7,9.

Дислокация машин может меняться, по вопросам точек, на которых можно набрать воду, горожан просят обращайтесь в диспетчерскую службу ТОО "Кызылжар Су", предупредили в ведомстве.

А в соцсетях горожане публикуют видео, на которых видно, что, несмотря на поздний вечер, перед водовозами собрались огромные очереди. Люди боятся, что воды на всех не хватит.

"Километровые очереди на воду в районе ж/д вокзала. Нам не хватит, отправьте еще", - просят горожане.