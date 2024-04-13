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Ледовые массы повредили ЛЭП в Петропавловске: аким рассказал о ситуации в городе

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Лампочка не горит
Лампочка. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Петропавловске частично отключился свет - это произошло из-за повреждения линий электропередач. Глава города рассказал о текущей ситуации, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Как пояснили в ведомстве, ледовые массы повредили опоры ЛЭП - произошло частичное отключение электроэнергии по городу.

Горожан успокоили, сообщив, что восстановительные работы ведутся. В них задействованы 10 бригад АО "Северо-Казахстанская РЭК".

Как в ходе брифинга заявил аким города Серик Мухамедиев, за все время паводков льдины такой "агрессии" не проявляли. По его словам специалисты проводят восстановительные работы.

По информации "АО "Северо-Казахстанская РЭК", в настоящее время АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" направило в Петропавловск три бригады в помощь Северо-Казахстанской РЭК для проведения ремонтов обрушенных опор электропередачи.

Согласно последним данным ДЧС региона, которые озвучили на брифинге в СЦК, в Петропавловске за сутки подтоплено 135 домов. Население эвакуируется.

"Люди, которые пострадали от паводка на реке Есиль, размещены в 19 эвакуационных пунктах в Петропавловске и в районных центрах", - добавил спикер.

В целом по области эвакуировано 3670 человек, из них 1123 ребенка. Домой возвратились 44 человека.

Отметим, что ранее первый вице-премьер-министр Роман Скляр проверил паводковую обстановку в нескольких районах СКО и поручил мобилизовать аварийные группы KEGOC.

Также сообщалось, что из-за проблем с электроэнергией в Петропавловске была обесточена насосная станция - горожане остались без питьевой воды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2084183-svet-propal-v-petropavlovske/

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