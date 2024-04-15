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Больше 1,7 тыс. домов подтоплены, людей эвакуируют круглосуточно: что происходит в СКО (видео)

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Спасатель откачивает воду
Откачка воды. Иллюстративное фото: МЧС РК

Сложная паводковая ситуация сейчас наблюдается в Северо-Казахстанской области, в частности в областном центре - Петропавловске, передает NUR.KZ.

О паводковой ситуации в СКО и Петропавловске проинформировали в республиканском информационном штабе. Сообщение опубликовал Telegram-канал СЦК.

По данным областного ДЧС, ситуация остается стабильно сложной.

Сергеевское водохранилище заполнено на 153%, перелив через гребень плотины составляет 2 метра 83 см. Снижение - на 20 см за сутки.

"Уровень воды в реке Есиль повышается, но уже в Петропавловске, ниже по течению. Выше – постепенно снижается", - сообщили в ведомстве.

Всего в регионе подтопленными остаются 1713 домов, подтопленных придомовых территорий – 1115.

В областном центре - Петропавловске - подтоплено 1050 домов, в основном в микрорайонах Хромзавод и Подгора. Из них эвакуировано 4552 человек, из них 957 детей.

Спасатели эвакуировали также больше 100 собак и около 40 кошек.

В официальном Telegram-канале МЧС РК указано, что эвакуация в регионе ведется в круглосуточном режиме.

Накануне в "Казгидромете" сообщили, что вторая волна паводков ожидается в трех регионах Казахстана, в том числе в СКО.

Добавим, что на прошлой неделе замакима СКО Канат Дузелбаев предупреждал, что в течение 7-8 дней паводки могут достичь города Петропавловска. Также большая вода, по его словам, угрожает трем районам области.

Позже стало известно, что в регионе талые воды со льдом снесли несколько опор ЛЭП – в трех селах жители остались без электричества.

Позже Роман Скляр поручил акиму Петропавловска Серику Мухамедиеву начать принудительную эвакуацию населения пригородных территорий. Отмечалось, что в последние дни в СКО резко ухудшилась паводковая ситуация.

Добавим, что в пятницу утром в Петропавловске потоки талой воды с огромными кусками льда повредили линии электропередачи. Из-за этого городская насосная станция оказалась обесточена и город остался без воды. В соцсетях горожане публиковали видео, на которых запечатлены огромные очереди у водовозов.

Аким города Серик Мухамедиев извинился перед жителями Петропавловска и сообщил, что все силы и средства СКРЭК направлены на скорейшее возобновление подачи электроэнергии на станцию. О возобновлении водоснабжения в городе сообщили вчера утром.

А в субботу, 13 апреля, в Петропавловске частично отключился свет. Комментируя ситуацию, Мухамедиев заявил, что за все время паводков льдины такой "агрессии" не проявляли. Он отмечал, что специалисты проводят восстановительные работы.

Помимо этого, вчера в Петропавловске закрыли въезд в город, а сегодня учеников перевели на дистанционное обучение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2084681-bolshe-17-tys-domov-podtopleny-lyudey-evakuiruyut-kruglosutochno-chto-proishodit-v-sko-video/

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