Вторая волна паводков ожидается в трех регионах Казахстана

Пресс-секретарь РГП "Казгидромет" на брифинге в республиканском информационном штабе рассказала о риске второй волны паводков в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на СЦК.

В Telegram-канале СЦК сообщается, что, по словам пресс-секретарь госметеослужбы Алины Исмагуловой, риск второй волны половодья ожидается в следующих регионах:

на территории Северо-Казахстанской области за счет поступления воды по реке Есиль по притокам на территории Акмолинской области (Жабай, Калкутан);

за счет поступления воды по реке Есиль по притокам на территории Акмолинской области (Жабай, Калкутан); на территории Западно-Казахстанской области за счет поступления воды по реке Урал (Жайык) с территории России;

за счет поступления воды по реке Урал (Жайык) с территории России; на территории Атырауской области за счет поступления воды по реке Урал (Жайык) с территории ЗКО.

"На горных реках, расположенных на территории ВКО, период половодья традиционно проходят позже равнинных рек. На территории Акмолинской области на данный момент проходят пики половодья на некоторых притоках реки Есиль, которые могут спровоцировать повторный подъем уровней воды. Также подъемы уровней воды продолжаются на нижнем течении реки Нура", - сообщила спикер.

Напомним, ранее в Министерстве водных ресурсов называли регионы, в которых сохраняется риск подтопления. По данным пресс-службы ведомства, в Костанайской области пик паводка уже прошел. Сообщается, что приток воды в водохранилища идет на спад, а среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 92%.

Как вести себя при паводке

На сайте ДЧС Алматинской области сообщается, что паводок - это интенсивный, сравнительно кратковременный подъем уровня воды, который формируется сильными дождями, иногда - таянием снега при оттепелях.

В случае оповещения населения о приближающемся паводке, а также при первых признаках его проявления нужно как можно быстрее покинуть помеще­ние, предупредить об опасности окружающих и выйти в безопасное место.

Чтобы не возникло замыкание, уходя из дома нужно затушить печи, перекрыть газовые краны, выключить свет и отключить электроприборы.

Населению, проживающему и работающе­му вблизи русел селе- и паводкоопасных рек, рекомендуется не игнорировать SMS-сообщения от службы 112.

При угрозе по поступившему сигналу (оповещению) следует немедленно эвакуироваться по зара­нее намеченным маршрутам до мест укрытия, взяв с собой необходимые документы и цен­ные вещи.