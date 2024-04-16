Токаев прилетел на север республики, Акорда показала кадры из самолета (фото)

Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Северо-Казахстанскую область и начал с облета Кызылжарского района, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Рабочую поездку Касым-Жомарт Токаев начал с облета Кызылжарского района, окрестностей Петропавловска, а также Сергеевского водохранилища.

Затопленные районы в СКО. Фото: Акорда

Аким области Гауез Нурмухамбетов доложил президенту, что волна паводка проходит по районам Кызылжар, Есиль, Шал акына и городу Петропавловску.

Режим ЧС объявлен в шести районах.

Затопленные районы в СКО. Фото: Акорда

"На сегодняшний день в регионе подтоплено более 2000 жилых домов, эвакуировано 10 345 человек.

В противопаводковых мероприятиях в регионе задействовано 5270 человек и 906 единиц техники. Ведется работа по восстановлению жизнеобеспечивающей инфраструктуры", — говорится в сообщении Акорды.

Работа по возведению барьеров из мешкотары. Фото: Акорда

Отмечается, что на месте создана комиссия по оценке и возмещению материального ущерба пострадавшим в результате стихийного бедствия.

Напомним, в "Казгидромете" сообщили, что вторая волна паводков ожидается в трех регионах Казахстана, в том числе в СКО.

Между тем на прошлой неделе замакима СКО Канат Дузелбаев предупреждал, что в течение 7-8 дней паводки могут достичь города Петропавловска. Также большая вода, по его словам, угрожает трем районам области.

Роман Скляр в связи со сложной паводковой ситуацией поручил акиму Петропавловска Серику Мухамедиеву начать принудительную эвакуацию населения пригородных территорий. Отмечалось, что в последние дни в СКО резко ухудшилась паводковая ситуация.

Добавим, что в пятницу утром в Петропавловске потоки талой воды с огромными кусками льда повредили линии электропередачи. Из-за этого городская насосная станция оказалась обесточена - и город остался без воды. В соцсетях горожане публиковали видео, на которых запечатлены огромные очереди у водовозов.

Аким города Серик Мухамедиев извинился перед жителями Петропавловска и сообщил, что все силы и средства СКРЭК направлены на скорейшее возобновление подачи электроэнергии на станцию. Позже водоснабжение в городе было восстановлено.

В субботу, 13 апреля, в Петропавловске частично отключился свет. Комментируя ситуацию, Серик Мухамедиев заявил, что за все время паводков льдины такой "агрессии" не проявляли. Он отмечал, что специалисты проводят восстановительные работы.

Помимо этого, двумя днями ранее в Петропавловске закрыли въезд в город, а накануне учеников перевели на дистанционное обучение.

Накануне также сообщалось, что в регионе подтоплено больше 1,7 тыс. домов, а людей эвакуируют круглосуточно.

Напомним, накануне Касым-Жомарт Токаев был с официальным визитом в Ереване, где его торжественно встретили в госрезиденции Армении.

После этого президент Казахстана и премьер-министр Азербайджана провели переговоры в узком формате. Далее прошла встреча в расширенном формате, на которой был подписан ряд документов.

Кроме того, президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Армении Ваагном Хачатуряном.