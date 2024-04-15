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Токаев провел переговоры с Пашиняном

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Касым-Жомарт Токаев и Никол Пашинян
Касым-Жомарт Токаев и Никол Пашинян. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в узком составе, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что придает особое значение данному официальному визиту и оценивает его как важный этап в развитии двусторонних отношений.

Президент Казахстана подчеркнул, что у наших стран имеется существенный потенциал для наращивания  сотрудничества по широкому спектру взаимодействия.

Никол Пашинян отметил динамичное развитие взаимных связей и заявил о готовности приложить совместные усилия для вывода армяно-казахских отношений на новый уровень. 

В ходе переговоров Касым-Жомарт Токаев и Никол Пашинян обсудили вопросы торгово-экономического, транзитно-транспортного, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества. Особое внимание собеседники уделили вопросам региональной стабильности и безопасности.

В завершение переговоров в узком формате лидеры подчеркнули твердую приверженность дальнейшему укреплению многогранных связей между Казахстаном и Арменией.

Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев прибыл в Ереван с официальным визитом. Его торжественно встретили в государственной резиденции Армении.

При этом ранее в Акорде сообщали, что после переговоров с премьер-министром Николом Пашиняном и президентом Армении Ваагном Хачатуряном глава государства вылетит из Еревана в одну из областей Казахстана, находящихся в зоне паводков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2084942-tokaev-provel-peregovory-s-premer-ministrom-armenii/

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