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Токаев встретился с президентом Армении

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Касым-Жомарт Токаев и Ваагн Хачатурян
Касым-Жомарт Токаев и Ваагн Хачатурян. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Армении Ваагном Хачатуряном. Они обсудили ряд двусторонних вопросов, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Лидер Казахстана подчеркнул, что придает исключительное значение своему первому официальному визиту в Армению, сообщается в Telegram-канале Акорды.

"Армения для Казахстана является важным, значимым партнером. Я с особыми чувствами посещаю землю армянского народа, имеющего богатую историю и культуру, восходящую к древней цивилизации", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, в ходе переговоров с премьер-министром Николом Пашиняном состоялось обстоятельное и плодотворное обсуждение двусторонней повестки.

"Безусловно, главным итогом стало подтверждение взаимного стремления к всестороннему укреплению казахско-армянских отношений. Нами достигнуты важные договоренности и намечены планы по дальнейшему углублению многопланового взаимодействия Казахстана и Армении. Мы также "сверили часы" по вопросам международной и региональной повестки дня", – отметил президент Казахстана.

Токаев и Хачатурян обсудили ряд вопросов казахско-армянского сотрудничества, уделив особое внимание взаимодействию в политической, торгово-экономической, транспортно-транзитной и культурно-гуманитарной сферах.

Президент Армении назвал историческим визит лидера Казахстана в Ереван, отметив, что итоги переговоров создают прочный фундамент для укрепления связей между двумя странами и выводят межгосударственные отношения на новый уровень.

"Я уверен, что Ваш визит будет способствовать дальнейшему развитию и утверждению отношений между Казахстаном и Арменией. Нас связывают общая история и настоящее. И в эти непростые времена мы развиваем наше сотрудничество. Мы видим, что в ходе Вашего президентства Казахстан добивается успехов во многих сферах. Я хочу пожелать Вам лично и казахскому народу в целом новых достижений", – подчеркнул Ваагн Хачатурян.

Напомним, что Токаев прилетел в Армению сегодня. Президент провел переговоры с премьером страны Николом Пашиняном, после чего состоялись переговоры в расширенном формате.

Позже лидерами был проведен брифинг для представителей СМИ, где они выступили с совместным заявлением. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Армения является очень важным и надежным партнером Казахстана на Южном Кавказе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2085158-tokaev-vstretilsya-s-prezidentom-armenii/

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